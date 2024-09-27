Как защитить смородину от вредителей: советы огородников

Осенью кусты смородины нуждаются в тщательном уходе. Кроме обрезки, во время которой удаляют старые и сухие ветки, важно также провести обработку растений от вредителей. Такой подход обеспечит хороший урожай в следующем году. Об этом пишет ua.vestnik.

Детали Опытные садоводы советуют использовать три средства, которые помогут кустам успешно пережить зиму без ущерба от насекомых-вредителей.

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Клещивит

Для приготовления рабочего раствора нужно 2 мл растворить в 1 литре воды. Это лучшая дозировка для обработки смородины.

Неорон

10 мл препарата следует смешать с 10 л воды. Это одно из самых необходимых и действенных средств для защиты смородины от вредителей.

Фитоверм

Для обработки одного среднего куста нужно растворить 2 мл препарата в 1 литре воды. Дозировку рассчитывайте в соответствии с количеством растений.

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