Как защитить кожу от солнца без SPF-крема: 5 альтернативных способов

Лето уже на пороге, а это значит, что пора позаботиться о защите кожи от солнца. Даже кратковременное пребывание на солнце может нанести вред, поэтому важно принять меры по защите себя.

Специалисты по UK HealthCare дали советы, какими простыми способами защитить кожу от солнца. Важно использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия по SPF не менее 30. Наносите его обильно на все открытые участки кожи за 15 минут до выхода на солнце. Повторно наносите солнцезащитный крем каждые два часа, а также после купания или потоотделения.

Читайте также: Как дольше сохранить загар: топ-5 лайфхаков

1. Избегайте пикового солнца:

Самое интенсивное солнце светит с 10:00 до 16:00. По возможности планируйте мероприятия на открытом воздухе на утро или вечер.

2. Найдите тень:

Ищите тень под деревьями, зонтиками или другими укрытиями.

3. Надевайте защиту:

Носите рубашки с длинными рукавами, брюки и юбки из плотных тканей. Выбирайте шляпы с широкими полями и очки, которые блокируют UVA и UVB лучи. На пляже используйте купальники из специальных тканей, не пропускающих UVA и UVB лучи.

4. Защищайте губы:

Используйте бальзам для губ из SPF не менее 15.

5. Перейдите на здоровое питание:

Специалисты отмечают, что богатая антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами диета, способная уберечь клетки эпидермиса от повреждения солнечными лучами. Они советуют в жару употреблять фрукты и овощи, богатые витамином С,

Цитрусовые, красный перец, брокколи, помидоры и другие фрукты и овощи, богатые витамином С, продукты с витамином Е. Также следует есть продукты, богатые каротином, ниацином, фолиевой кислотой и Омега-3.

Напоследок, помните, что даже в пасмурную погоду солнце может нанести вред вашей коже.

Напомним, мы уже писали, как получить идеальный оттенок загара.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!