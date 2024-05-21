Українська
Социум

Как замаскировать второй подбородок с помощью макияжа

Цихоцкая Мария

Как замаскировать второй подбородок с помощью макияжа
К счастью существует несколько простых, но действенных методов макияжа, которые помогут вам его скрыть.

Второй подбородок – это не только эстетический недостаток, но и фактор, который может визуально добавить несколько лет. К счастью существует несколько простых, но действенных методов макияжа, которые помогут вам его скрыть. Об этом пишет Обозреватель.

Трюк с треугольником:

  • Средство: Кремовый контуринг на два тона темнее вашей кожи.
  • Техника:
    1. Нарисуйте линию вдоль челюсти, чтобы визуально более четко обозначить ее нижнюю границу.
    2. От краев подбородка опустите две линии в центр шеи, чтобы они соединились и образовали треугольник.
    3. Заполните этот треугольник контурингом, хорошо растушуйте и закрепите полупрозрачной пудрой.

Трюк со складкой:

  • Средство: Сток контуринга.
  • Техника:
    1. Прижмите подбородок к шее для создания складки.
    2. Зарисуйте контурингом всю кожу, собравшуюся в этой складке.
    3. Хорошо растушуйте продукт круговыми движениями до края челюсти, чтобы создать визуальный угол.
    4. Не используйте слишком темный оттенок, чтобы не создавать неестественную тень.

Используйте холодные тона:

Независимо от вашего натурального цвета кожи выбирайте контуринг холодных оттенков. Они более эффективно маскируют проблемные зоны.

Избегайте мерцания и подсветки:

Хайлайтер и мерцающий бронзер подсвечивают те зоны, на которые их наносят, делая их более заметными. Поэтому избегайте их использования на участках, которые вы хотите скрыть.

Подчеркните высокие точки:

  • Отвлечь внимание от нижней части лица поможет визуальное подтягивание верхней.
  • Выделите нос, скулы и лоб с помощью хайлайтера.
  • Нанесите румяна на высшую точку скул.

Сделайте акцент на глазах:

  • Привлеките внимание к глазам, чтобы отвлечь ее от второго подбородка.
  • Сделайте ваш любимый эффектный макияж глаз.

Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Социум