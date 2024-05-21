Как замаскировать второй подбородок с помощью макияжа

Второй подбородок – это не только эстетический недостаток, но и фактор, который может визуально добавить несколько лет. К счастью существует несколько простых, но действенных методов макияжа, которые помогут вам его скрыть. Об этом пишет Обозреватель.

Трюк с треугольником:

Средство: Кремовый контуринг на два тона темнее вашей кожи.

Кремовый контуринг на два тона темнее вашей кожи. Техника:

Нарисуйте линию вдоль челюсти, чтобы визуально более четко обозначить ее нижнюю границу.

От краев подбородка опустите две линии в центр шеи, чтобы они соединились и образовали треугольник.

Заполните этот треугольник контурингом, хорошо растушуйте и закрепите полупрозрачной пудрой.

Трюк со складкой:

Средство: Сток контуринга.

Сток контуринга. Техника:

Прижмите подбородок к шее для создания складки.

Зарисуйте контурингом всю кожу, собравшуюся в этой складке.

Хорошо растушуйте продукт круговыми движениями до края челюсти, чтобы создать визуальный угол.

Не используйте слишком темный оттенок, чтобы не создавать неестественную тень.

Используйте холодные тона:

Независимо от вашего натурального цвета кожи выбирайте контуринг холодных оттенков. Они более эффективно маскируют проблемные зоны.

Избегайте мерцания и подсветки:

Хайлайтер и мерцающий бронзер подсвечивают те зоны, на которые их наносят, делая их более заметными. Поэтому избегайте их использования на участках, которые вы хотите скрыть.

Подчеркните высокие точки:

Отвлечь внимание от нижней части лица поможет визуальное подтягивание верхней.

Выделите нос, скулы и лоб с помощью хайлайтера.

Нанесите румяна на высшую точку скул.

Сделайте акцент на глазах:

Привлеките внимание к глазам, чтобы отвлечь ее от второго подбородка.

Сделайте ваш любимый эффектный макияж глаз.

Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.

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