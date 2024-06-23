Как вырастить вкусный укроп: огородники поделились секретом
Многие дачники знают, что укроп можно сеять с ранней весны до начала осени. Эта зелень всегда полезна и вкусна, ее можно добавлять в салаты, супы, другие блюда. Однако бывает, что укроп не дает желаемого урожая.
Сегодня мы поделимся секретом, как правильно замочить семена укропа перед посадкой, чтобы он взошел хорошо, рос крепким и радовал вас обильным урожаем. Об этом сообщает канал Садоводство с Еленой.
Секрет быстрого всхода укропа от Садоводства с Еленой:
Замачивание в перекиси водорода:
- Возьмите пакетики с семенами укропа (можно разных сортов).
- Засыпьте семена в емкость и залейте 3% перекисью водорода.
- Оставьте на 30 минут. За это время семена набухнут, размягчаются и обеззараживаются.
- Промойте семена водой и дайте им немного подсохнуть (примерно 30 минут).
Посев:
- Сделайте грядки с расстоянием 15 см между ними.
- Посейте семена укропа.
- Если почва сухая, поливайте ее чаще.
- Укрывать ли грядку пленкой – зависит от ваших возможностей. Если вы часто бываете на даче и можете поливать укроп, пленка не нужна. Если вы приезжаете редко, лучше пленку использовать, чтобы сохранить влагу.
Благодаря этому простому методу ваш укроп взойдет уже через 5-7 дней, а через 10 дней вы сможете лакомиться свежей зеленью!
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