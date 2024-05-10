Как вырастить лук сладким: советы огородников
Многие огородники сталкиваются с неприятной проблемой, когда выращенный лук из сеянки уходит в стрелку, вместо того, чтобы давать качественные и крупные луковицы.
Почему это происходит, как предотвратить эту проблему и что делать, если стрелки все же появились? Об этом пишет Главред.
Почему лук идет в стрелку?
Существует несколько причин, почему лук может пойти в стрелку:
- Неправильное хранение сеянки: хранение посадочного материала при слишком низкой или слишком высокой температуре, а также резкие перепады температур провоцируют стрелку.
- Отсутствие адаптации: если вы купили сеянку в магазине, ей нужна адаптация перед посадкой. Для этого в течение 2 недель держите лук в теплом месте.
- Нарушение правил ухода: слишком густая посадка, недостаточный полив, недостаток питательных веществ,
Как предотвратить стрелку лука?
Чтобы избежать стрелковки лука, рекомендуется:
- Хранить сеянку при комнатной температуре в темном месте до посадки.
- Провести адаптацию для покупной сеянки.
- Сажать лук в теплую землю: дождитесь, когда почва прогреется до 8-10°C.
- Выбирать качественный посадочный материал: используйте сеянку среднего размера, ведь большая чаще уходит в стрелку.
- Обеспечить правильный уход: соблюдайте рекомендуемую схему посадки, регулярно поливайте лук теплой водой, вносите необходимые удобрения.
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Что делать, если лук все-таки пошел в стрелку?
Если, несмотря на все усилия, некоторые луковицы все же пустили стрелки, не паникуйте.
- Обрежьте стрелки: срежьте цветоносы у основания луковицы, чтобы растение не тратило силы на их развитие.
- Присыпьте срез солью: это поможет продезинфицировать и подсушить место среза.
- Не выбрасывайте стрелки: их можно использовать в пищу, добавляя в салаты, супы, омлеты, или замариновать как закуску.
Помните: даже если некоторые луковицы пошли в стрелку, это не значит, что весь урожай будет потерян.
Соблюдая профилактические меры и правильно ухаживая за луком, вы сможете получить обильный урожай качественных и крупных луковиц.
Дополнительные советы:
- Для профилактики стрелки можно замочить сеянку перед посадкой в растворе соли (1 ст. л. на 10 л воды) на 2-3 часа.
- Удобряйте лук настоем коровьего навоза или комплексным минеральным удобрением.
- Регулярно рыхлите почву вокруг лука, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.
Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.
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