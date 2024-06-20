Как выглядит идеальная жена

Бернард Шоу писал: "Идеальный муж — это мужчина, считающий, что у него идеальная жена". Дело в том, что безусловное принятие человека (с его достоинствами и недостатками) и есть любовь. А где есть любовь, там есть и высшая степень удовлетворения друг другом.

Но нет предела совершенству. Какой же должна быть идеальная жена? Есть ли объективные критерии идеала или у каждого он свой? Давайте разберёмся.

Какой должна быть идеальная жена

Аналитический центр НАФИ (Россия) провёл исследование, согласно которому, 45% своего времени среднестатистическая женщина посвящает семье. 24% — работе. Остальное время — для отдыха, хобби, личных дел. Что интересно: с мужчинами ситуация обратная: большую часть времени они уделяют работе, на втором месте семья, на третьем — личные дела, обучение.

Это значит, что женщина больше ориентирована на домашние хлопоты и заботу о близких, чем мужчина. Поэтому чтобы стать идеальной женой, ей будет нужно ещё сильнее вовлечься в семейные дела. А значит, пострадает или карьера, или личное время.

Устаревшие представления о роли женщины

Несмотря на распространение феминистических идей, наше общество во многом остаётся патриархальным: муж глава семьи, последнее слово за ним. А роль жены нередко сводится к тому, чтобы делать его жизнь комфортнее. Если анализировать модель семьи 100 или 200 лет назад, то патриархальные установки были выражены ещё сильнее.

Только в начале прошлого века женщины получили право голосовать на выборах, обучаться в университетах наравне с мужчинами и устраиваться на работу. Хотя сегодня, когда вопрос гендерного равенства стоит остро, во многих странах ещё существует дискриминация женщин в зарплате и праве занимать высокие посты.

Тем не менее мир потихоньку меняется, и современная женщина уже перестаёт себя считать придатком мужчины.

Это влияет и на формирование её роли в семье. Всё чаще мы слышим термин "партнёрские отношения", которые означают союз двух равноценных людей. И если в рамках этого союза кто-то захотел стать для другого идеалом, то речь не об обслуживании бытовых потребностей, а, скорее, об эмоциональном комфорте.

Поэтому поиски идеала в такой ситуации становятся синонимом личностного роста. Если в результате этого пара достигает гармонии и их отношения выходят на более качественный уровень, то выигрывают все — оба партнёра и их дети.

Далее рассмотрим, как описывают качества идеальной жены современные мужчины и женщины.

С точки зрения женщины

Марина Цветаева ёмко описала одно из главных желаний женщин: "Теперь я знаю и говорю каждому: мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня это — любовь".

Как больно ранят слова мужа в сторону молодой мамы: "Сидишь дома, ничего не делаешь". Женщина очень уязвима в этот период, и обесценивание её ежедневных маленьких подвигов не проходит бесследно для психики. Мы оцениваем себя через мнение о нас других людей. Поэтому видя такое отношение мужа, жена поддаётся мрачным мыслям: "я неидеальная", "я делаю слишком мало для него", "он мною недоволен".

Ещё один аспект оценки себя, как жены и женщины, — стремление к идеалам других людей.

Мама с папой хотят, чтобы дочь была успешной и родила им побольше внуков. Муж мечтает о хозяйке на кухне, королеве в гостях и тигрице в постели. "Инстаграм" призывает одновременно качать губы и попу, чтобы приблизиться к популярным параметрам внешности. Слишком много чужих идеалов, которые вытесняют мысли об истинных желаниях и целях конкретной женщины.

С точки зрения мужчины

Мужчины с удовольствием фантазируют на тему, какая у них должна быть идеальная жена. Одни описывают пышногрудую красотку, другие — скромную хранительницу домашнего очага, третьи ищут в женщине друга. Но ни один представитель мужского пола не откажется от жены, которая вдохновляет его.

Несмотря на размытость этого понятия, мужчины вполне конкретны в своих желаниях. Они хотят быть суперменами для своих женщин. Чтобы ими восхищались, отмечали их старания и успехи. И это естественно: ничто так не убивает мужскую самооценку, как сравнение "Вон у Васи зарплата больше и машина круче".

И если жена (даже при объективно невысоких заслугах) находит повод для комплимента и похвалы, это буквально окрыляет мужчину. Для неё он будет готов горы свернуть, потому что точно знает, что она это оценит.

Как стать идеальной женой

Идея приблизиться к идеалу появляется у женщины, как правило, в кризисные моменты супружеской жизни. Первый эпизод — после 3-4 лет брака, когда супруги уже хорошо рассмотрели недостатки друг друга и пытаются понять, смогут ли они с ними мириться в дальнейшем.

Советы, которые вы найдёте в интернете, не научат вас, как стать идеальной женой. Потому что они основаны на стереотипных убеждениях о женской роли: будьте хорошей хозяйкой, готовьте 15 видов борщей своему любимому и пр.

Психологи говорят, что внешняя трансформация всегда следует за внутренней. А личностный рост всегда чётко мотивирован.

Поэтому начать свой апгрейд нужно с ревизии личности, чтобы понимать, насколько довольны вы собой, что надо оставить, а что улучшить. Это должно быть именно ваше желание. Хотя и поинтересоваться мнением мужа будет полезно.

К примеру, вы хотите избавиться от ревности. Ваш муж тоже не прочь, чтобы вы его поменьше ревновали. А значит, в списке задач №1 — повышение самооценки и поиск триггеров, провоцирующих приступы ревности. Проработаете эту тему — станете спокойнее, и ваш муж обязательно это отметит.

Но если долгая и сложная работа над собой у вас ещё впереди, а прямо сейчас хочется простых решений, посмотрите список основных качеств идеальной жены: какая она и чего от неё ждёт муж.

5 качеств идеальной жены

Понимающая.

Та, что выслушает, обнимет, поможет и поддержит в любой ситуации. Она чутко ловит настроение мужа, но не потому, что хочет ему угодить, а потому, что они на одной волне.

Надёжная.

Такая жена не уйдёт, если муж не сможет купить ей очередные туфли. Не подведёт, когда ему будет нужна помощь. Не отвернётся, когда среди всех людей в мире он обратится именно к ней. Настоящая "боевая подруга" и человек, к которому не страшно повернуться спиной.

Лёгкая.

С ней у мужа одинаковое чувство юмора. Она поддержит идею в 3 часа ночи поехать в "Макдрайв" за мороженным. Не будет нудеть, если муж перебрал на встрече с друзьями.

Интересная.

У неё есть свой мир, и при этом она уважает мир своего мужчины. Идеальная жена всегда чем-то увлечена: работает или занимается каким-то хобби. С ней всегда интересно поговорить вечером и поделиться новостями.

Умеющая соблюдать границы.

Один известный коуч в своём выступлении сказал: "Жена продолжает воспитывать мужа, указывая ему на недостойное поведение. Плохой муж, который её не послушает, и плохая жена, которая смолчит". Идеальная жена никогда не будет терпеть, глотать обиды, наслаждаться ролью жертвы. Она выстроит границы и пресечёт их нарушение. Но при этом границы партнёра также нерушимы и для неё.