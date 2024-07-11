Как водители должны разъехаться на таком нерегулируемом перекрестке: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании преимуществ движения во время пересечения перекрестков.

Каков порядок разъезда на нерегулируемом перекрестке? Об этом рассказали pdr2024tests.

К перекрестку подъехали три автомобиля. Синий и красный двигаются прямо, а желтый поворачивает налево.

Перекресток не оборудован светофорами. Также на нем отсутствуют какие-либо знаки. Таким образом это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

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На нем нужно разъезжаться по пункту ПДД 16.12, или – правилу "правой руки". На перекрестке равнозначных дорог водитель обязан дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему с правой стороны.

Таким образом, первый перекресток проедет водитель красного автомобиля. После него проехать должен водитель желтого авто, и последним – водитель синей машины.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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