Как водитель может проехать такой перекресток: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит на перекрестках с круговым движением.

По каким направлениям может проехать водитель белого автомобиля? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

В примере приведен круговой перекресток, о чем свидетельствует знак 4.10 "Круговое движение". Задача предлагает три варианта для проезда – заезд на круг из левой полосы в левую полосу и последующий съезд из круга; заезд из левой полосы в левую полосу, но с перестройкой в правую полосу; перестроение перед кругом в правую полосу для заезда в правую полосу и съездом с нее.

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Согласно ПДД, перед поворотом направо и налево или разворотом водитель должен занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, кроме случаев, когда выполняется поворот при въезде на круговой перекресток. То есть заезжать на круг можно из любой полосы.

Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может производиться из любой полосы, если это не противоречит дорожным знакам или разметке, а также, если это не создает опасности или препятствий для других водителей.

В задаче не изображены другие автомобили. Соответственно, верными будут все три траектории движения.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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