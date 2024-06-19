Как вкусно приготовить стрелки чеснока: рецепт
Стрелки чеснока!
Это сезонно, не дорого, легко в приготовлении и вкусно.
Стрелки чеснока лучше брать самые свежие и самые сладкие, чуть постарше придется тушить на 5 минут больше на стрелках есть семенная коробочка, которую я отрываю!
- далее нарезаю так, чтобы была длина 4-6 см, хорошо промываю.
- нагреваю сковороду с маслом и добавляю нарезанные стрелки, солю и поджариваю примерно 5 минут.
- добавляю кусочек сливочного масла, пару столовых ложек воды, накрываю крышкой и тушу еще 5 минут.
И все это!
Стрелки готовы
Они аж сладки на вкус, может чуть-чуть ощущаться аромат чеснока, но он не мешает, а напоминает спаржевую фасоль!
Еще можно добавлять сметану за пару минут до готовности и просто есть с отварным картофелем.
- можно заливать яйцами и делать такой сезонный завтрак.
- можно добавлять и другие овощи и специи.
- можно просто делать на блендере свежую пасту, которую потом следует хранить в холодильнике.
- можно заморозить и использовать зимой!
А как вы готовите стрелки чеснока?