Как вкусно приготовить кукурузу

Качаны.

Готовим всей семьей: я, мама и племянники.

С детства помню, как мы ждали лета - самого вкусного времени года. Бабушка рвала на огороде качаны, варила их, а мы - ели с солью и сливочным маслом.

А еще, вот недавно узнал, что вкусно есть качаны из салом! Это просто бомба. Вы только попробуйте!

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Вариться молода кукурудза дуже просто :

молоді, молочні сорти цукрової кукурудзи очищаємо, на дно каструлі кладу трішки зелені з качанів, як захист, заливаю водою, щоб покрила повністю кукурудзу, підсолюю трохи і зверху ще можу класти теж трохи листя - для більшого аромату.

доводжу до кипіння і варю 10-20 хвилин. Все!

Готово.

Більш зріла кукурудза потребує варки біля 45 хвилин і до години. Я памʼятаю, як вже зрілу кукурудзу бабуся варила більше 2х годин.

Обирайте молоді, свіжі, зелені качани.

Пробуйте саму кукурудзу - солодка і ароматна, мʼяка чи таки тверда ви відчуєте одразу!

Іноді я ще даю постояти качанам у воді 5-10 хвилин але далі точно воду зливаю, щоб кукурудза не була водянистою!

Їсти можна хоч з соусами, хоч запікати далі на грилі, або зрізати зернята та додавати як гарнір до страв - це дуже смачно!

А ви як любите їсти качани кукурудзи?

Та й чи пробували з салом???

Обіймаю.