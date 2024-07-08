Как узнать свой психологический возраст: простой визуальный тест

Каждый человек уникален, и его внутренний мир не всегда соответствует цифрам в паспорте. Интересно узнать, сколько вам лет по сути? Пройдите простой тест, чтобы определить свой психологический возраст! Об этом пишет Радиотрек.

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Посмотрите на картинку выше и сосчитайте, сколько собак вы на ней видите.

Ваши результаты:

4 собаки: Ваш психологический возраст – от 20 до 30 лет. Вы полны творчества и стремитесь исследовать мир. Иногда вам может не хватать уверенности в себе из-за давления и критики извне.

Ваш психологический возраст – от 20 до 30 лет. Вы полны творчества и стремитесь исследовать мир. Иногда вам может не хватать уверенности в себе из-за давления и критики извне. 5 собак: Ваш психологический возраст – от 30 до 40 лет. Вы цените стабильность и избегаете рискованных ситуаций. Вы всегда ищете проверенные решения и не подвержены безрассудным поступкам.

Ваш психологический возраст – от 30 до 40 лет. Вы цените стабильность и избегаете рискованных ситуаций. Вы всегда ищете проверенные решения и не подвержены безрассудным поступкам. 6 собак: Ваш психологический возраст – от 40 до 50 лет. Вы верны традициям и цените "старые" ценности, которые могут показаться неактуальными для современного мира.

Ваш психологический возраст – от 40 до 50 лет. Вы верны традициям и цените "старые" ценности, которые могут показаться неактуальными для современного мира. 7 собак: Ваш психологический возраст – от 10 до 20 лет. Вы владеете чистой душой, похожей на душу ребенка. Вас не пугают трудности, вы наслаждаетесь жизнью и открыты новому.

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