Как ускорить компостирование на огороде: огородники поделились поразительным лайфхаком

Кто бы мог подумать, что шоколад, любимое лакомство детей и взрослых может быть полезным не только для нашего настроения, но и для здоровья растений?

Хотя это может показаться странным, опытные огородники советуют использовать шоколад в качестве удобрения для подпитки своих зеленых друзей. Об этом пишет ТСН.

Почему шоколад полезен для растений?

Секрет кроется в сахаре, содержащемся в шоколаде. Сахар служит пищей для микроорганизмов, обитающих в компосте. Эти микроорганизмы отвечают за разложение органических веществ, превращая их в питательные вещества, легко усваиваемые растениями. Добавление шоколада к компоста может значительно ускорить этот процесс, снабжая ваши растения необходимыми микроэлементами.

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Как использовать шоколад для подкормки растений?

Существует несколько способов использовать шоколад как удобрение:

Шоколадный чай: Размельчите остатки шоколада и смешайте их с водой, чтобы получить "шоколадный чай".

Поливайте чаем грядки и клумбы, чтобы стимулировать активность микробов в почве.

Шоколадная мульча: Натрите старую шоколадную плитку на терке и смешайте с другими органическими удобрениями.

Эту смесь можно использовать как мульчу, которая не только подпитает ваши растения, но и поможет сохранить влагу в почве.

Компостирование: Добавьте небольшое количество измельченного шоколада в компостную кучу.

Это поможет ускорить процесс компостирования и обогатить компост питательными веществами.

Важно:

Не используйте слишком много шоколада, car это может привести к закислению почвы.

Используйте только качественный шоколад без искусственных добавок и консервантов.

Напомним, мы уже писали, как сделать удобрение для растений из песка.

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