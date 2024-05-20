Как улучшить чувствительность клеток к инсулину?

Начинаем питаться сбалансированно!

1. Кратность – 3 приема пищи без перекусов.

Перерыв между едой должен быть 5-6 часов – это время должно быть чистым от калорий, в том числе питьевых. То есть ни маленького кусочка пищи, ни напитков в это время не должно быть. Пить воду можно за 30 мин до еды и через 1 час после употребления воды в течение дня снижает потребление общего каллоража на 236 ккал.

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Час прийомів їжі: основна частина калорій повинна припадати на першу половину дня (до екватора). Тобто до 15:00 обов’язково встигнути поснідати і пообідати, а після 15:00 мати лише 1 прийом їжі — вечерю.

Ввечері — "найлегша" їжа (наприклад, овочі + легкий білок).

2. Не забувайте снідати! Регулярна відмова від сніданків та обідів призводить до розвитку інсулінорезистентності, низькому рівню споживання більшості нутрієнтів.

3. Займайтеся фізичною активністю не менше 3-5 разів на тиждень, тривалістю 40-60 хв.

Найкраще допомагають кардіонавантаження, в той чай як силові навантаження мають не настільки виражений ефект на інсулін.

Обов’язково порадьтеся з лікарем при виборі виду фізичних навантажень. Якщо ви дуже хочете, але ніяк не можете почати займатися спортом, почніть з малого. Пройде якийсь час і ви обов’язково полюбите спорт та своє тіло ще більше!

4. Відмовтеся від куріння!

Адже воно є однією з причин розвитку інсулінорезистентності (крім інших негативних впливів на здоров’я, про які ми говорили раніше).

5. Піклуйтеся про здоровий сон.

Лягайте спати до 22:00-23:00; За 2 години до сну вимикаємо гаджети; Позбавтеся джерел світла (навіть незначних), вони заважають виробленню мелатоніну.

Засинаємо в прохолодній кімнаті.

6. Зменшуємо по можливості рівень кортизолу в крові.