Как ухаживать за кожей в начале осени: советы

Самая главная задача сентября — сохранить хороший загар и восстановить кожу после длительного и упорного воздействия солнца.

Вот несколько действенных советов, которые точно помогут.

Совет №1: используйте уходовые продукты, которые содержат следующие ингредиенты:

алоэ вера

бета-каротин

аллантоин

масло опунции

масло ши

масло арганового дерева

Зачем? Чтобы подкормить высушенный солнцем верхний слой эпидермиса и качественно увлажнить кожу.

Совет №2: добавьте в свою косметичку средства с ретинолом.

Зачем? Так как ретинол способен восстановить плотность кожного покрова и отполировать верхний слой.

Совет №3: используйте скрабы и делайте массаж сухой щеткой.

Зачем? Под воздействием солнца наша кожа теряет коллаген, а затем грубеет. На ней появляются микроморщины. А все потому что на поверхности кожи скапливаются мертвые клетки. Скрабы помогут "отполировать" тело. А массаж сухой щеткой активизирует кровообращение. В комплексе эти действия дадут быстрый и привлекательный результат.

Важно! Не стоит увлекаться использованием скрабов. Эта процедура не должна быть ежедневной. Если сомневаетесь, лучше обратиться за советом к профессионалу. Наши косметологи всегда готовы помочь.