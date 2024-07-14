Как сделать плиточные швы идеально чистыми: лайфхаки от экспертов
Раскройте нетрадиционные, но эффективные способы сохранить швы между плиткой безупречными. UAportal собрал практические методы очистки, для достижения безупречного вида затирки.
Очиститель своими руками
Самодельное чистящее средств можно сделать с помощью пищевой соды и перекиси водорода. Эти два ингредиента смешивают до пастообразной консистенции, наносят зубной щеткой на линии затирки и оставляют на несколько минут, прежде чем смыть.
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Очистка паром
Использование пароочистителя – эффективный способ очищения швов между плитками. Высокотемпературный пар не только удаляет грязь и жир из швов, но и дезинфицирует поверхность. Проведение пароочистителя вдоль швов обеспечивает быстрый и простой способ дезинфекции без использования агрессивных химических веществ.
Уксусный раствор
Смешав равные части воды и белого уксуса в пульверизаторе, можно получить эффективное чистящее средство для швов. После того как раствор настоится в течение нескольких минут, щеткой можно эффективно удалить грязь и пятна.
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