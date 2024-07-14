Як зробити плиткові шви ідеально чистими: лайфхаки від експертів

Розкрийте нетрадиційні, але ефективні засоби зберегти шви між плиткою бездоганними. UAportal зібрав практичні методи очищення для досягнення бездоганного виду затирки.

Очищувач своїми руками

Саморобний засіб для чищення можна зробити за допомогою харчової соди і перекису водню. Ці два інгредієнти змішують до пастоподібної консистенції, наносять зубною щіткою на лінії затирання та залишають на кілька хвилин, перш ніж змити.

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Очищення парою

Використання пароочисника – ефективний спосіб очищення швів між плитками. Високотемпературна пара не тільки видаляє бруд та жир зі швів, а й дезінфікує поверхню. Проведення пароочисника вздовж швів забезпечує швидкий та простий спосіб дезінфекції без використання агресивних хімічних речовин.

Оцтовий розчин

Змішавши рівні частини води і білого оцту в пульверизаторі, можна отримати ефективний засіб для чищення швів. Після того, як розчин настоїться протягом декількох хвилин, щіткою можна ефективно видалити бруд і плями.

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