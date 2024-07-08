Как сделать омолаживающий макияж: советы визажистов

С возрастом меняется не только наша жизнь, но и то, как мы себя видим. Потому и подход к макияжу должен трансформироваться, подчеркивая красоту зрелой женщины.

She Finds делится несколькими универсальными советами, которые помогут женщинам старше 40 лет чувствовать себя уверенно и сиять.

Откажитесь от матовых основ в пользу кремовых

Матовые текстуры, когда-то подчеркивавшие безупречную юную кожу, теперь могут лишь подчеркнуть морщины и тусклость. Перейдите на влажные кремовые основания, которые ложатся ровно, скрывая недостатки и придавая коже здорового сияния.

Корректоры: ваше оружие против недостатков

Пигментные пятна, темные круги и другие imperfections с легкостью подвергаются маскировке с помощью цветных корректоров.

Зеленый: нейтрализует красноту.

нейтрализует красноту. Персиковый/оранжевый: маскирует темные круги.

маскирует темные круги. Фиолетовый: освежает тусклую и бледную кожу.

Праймер: основа безупречного макияжа

Праймер – must-have для зрелой кожи. Он не только продлит устойчивость макияжа, но и выровняет микрорельеф, делая его более четким и насыщенным.

Замените черную подводку серой или коричневой.

Черный цвет может визуально старить и подчеркивать морщины. Серые и коричневые оттенки подводки выглядят более мягкими и естественными, подчеркивая глубину глаз.

Длинные брови – залог молодого взгляда

С возрастом брови теряют густоту, делая лицо более тусклым. Дорисуйте и подчеркивайте внешние уголки бровей, чтобы визуально подтянуть овал лица.

Фиксирующий спрей вместо пудры

Пудра может подчеркнуть морщины и сушить кожу. Фиксирующий спрей не только сохранит ваш макияж на весь день, но и увлажнит кожу.

Румяная выше яблок щек

Этот простой трюк поможет визуально подтянуть овал лица и сделать его более свежим. Наносите румяна чуть выше яблок щек, растушевывая их до висок.

Увлажнение – залог сияющей кожи

Перед нанесением макияжа не пренебрегайте увлажняющим кремом. Это поможет выровнять текстуру кожи и сделать тональный крем более стойким.

Не бойтесь блеска

Здоровое сияние – признак молодой и ухоженной кожи. Не маскируйте его полностью матовыми текстурами.

Подводка между ресницами: секрет открытого взгляда

Если у вас нависшие веки, зрительно увеличить глаза поможет подводка, нанесенная тонкой линией между ресницами. Растушуйте ее мягкой кисточкой, чтобы создать эффект густых ресниц.

Помните, что красота не имеет возраста! Подчеркивайте свою индивидуальность, сияйте и наслаждайтесь каждым днем!

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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