Как сделали трендовый макияж со 'стеклянной кожей'

Забудьте о многослойной тонировке и четком контуринге! В тренде – максимально натуральный макияж, подчеркивающий естественную красоту вашей кожи. Эффект сияющей глянцевой кожи, как у мировых звезд, теперь доступен каждой.

Что такое макияж "стеклянная кожа"?

Это не просто макияж, это философия ухода за кожей, направленная на ее здоровье и сияние. "Стеклянная кожа" лишена гиперпигментации, имеет ровный тон, гладкость и естественное свежее сияние. Об этом пишет Ipsy.

Как получить эффект "стеклянной кожи"?

Двойная очистка:

Снимите макияж и солнцезащитный крем мицеллярной водой или масляным бальзамом. Умойтесь мягким очищающим гелем или пенкой.

Этап подготовки:

Используйте тоник или эссенцию для увлажнения и питания кожи. Обратите внимание на состав: витамины, антиоксиданты, гиалуроновая кислота.

Отшелушивание и восстановление:

1-2 раза в неделю используйте мягкий пилинг с салициловой (BHA) или гликолевой (AHA) кислотой. При необходимости применяйте средства с ретинолом для борьбы с пигментацией и сыпью (постепенно увеличивая частоту использования).

Увлажнение:

Нанесите увлажняющую сыворотку, чтобы создать основание для сияния. Выберите крем в соответствии с типом кожи: для сухой – с керамидами и жирными кислотами, для жирной – легкий увлажняющий гель.

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Защита:

Обязательно используйте солнцезащитный крем SPF каждый день, чтобы защитить кожу от ультрафиолета.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.

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