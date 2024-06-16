Як зробили трендовий макіяж зі "скляною шкірою"
Забудьте про багатошарове тонування та чіткий контуринг! У тренді - максимально натуральний макіяж, який підкреслює природну красу вашої шкіри. Ефект сяючої глянцевої шкіри, як у світових зірок, тепер доступний кожній.
Що таке макіяж "скляна шкіра"?
Це не просто макіяж, це - філософія догляду за шкірою, спрямована на її здоров'я та сяйво. "Скляна шкіра" позбавлена гіперпігментації, має рівний тон, гладкість та природне свіже сяйво. Про це пише Ipsy.
Як отримати ефект "скляної шкіри"?
Подвійне очищення:
Зніміть макіяж та сонцезахисний крем міцелярною водою або олійним бальзамом. Вмийтеся м'яким очищувальним гелем або пінкою.
Етап підготовки:
Використовуйте тонік або есенцію для зволоження та живлення шкіри. Зверніть увагу на склад: вітаміни, антиоксиданти, гіалуронова кислота.
Відлущування та відновлення:
1-2 рази на тиждень використовуйте м'який пілінг з саліциловою (BHA) або гліколевою (AHA) кислотою. За потреби застосовуйте засоби з ретинолом для боротьби з пігментацією та висипаннями (поступово збільшуючи частоту використання).
Зволоження:
Нанесіть зволожувальну сироватку, щоб створити основу для сяйва. Виберіть крем відповідно до типу шкіри: для сухої - з керамідами та жирними кислотами, для жирної - легкий зволожуючий гель.
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Захист:
Обов'язково використовуйте сонцезахисний крем SPF щодня, щоб захистити шкіру від ультрафіолету.
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