Как самостоятельно вырастить сирень: советы садоводов

Весна приносит не только тепло, но и волшебный аромат сирени. Этот неприхотливый куст станет прекрасным украшением вашего приусадебного участка. А вырастить его из черенков совсем не сложно! Об этом пишет Главред.

Секреты успешного размножения сирени:

Выбор черенков:

Лучше всего использовать черенки из новых приростов в конце мая или начале июня. Выбирайте молодые побеги длиной 10-15 см. Нижние листья обрежьте, оставив 2-3 листа сверху. Обратите внимание на узлы – именно из них появятся корешки.

Читайте также: Эти растения никогда не обрезают весной

Подготовка почвы:

Наполните емкость смесью почвы, песка и перлита. Слегка увлажните почвенную смесь. С помощью палочки или мизинца сделайте отверстия для посадки.

Посадка черенков:

Посадите черенки в ямки, слегка присыпав грунтовой смесью. Убедитесь, что черенки стоят прямо. В одну емкость можно посадить несколько черенков, но следите, чтобы их листья не соприкасались.

Создание благоприятных условий:

Поставьте горшок с черенками в теплое место, подальше от прямых солнечных лучей. Будьте осторожны с поливом – грунтовая смесь должна быть слегка влажной, но не сырой. Для поддержания влажной среды накройте емкость прозрачным пакетом. Не забудьте сделать несколько отверстий в пластике для циркуляции воздуха и предотвращения загнивания.

Пересадка:

Обычно черенки укореняются в течение 1-2 месяцев, о чем свидетельствует появление молодых приростов. На этом этапе обеспечите доступ к яркому косвенному свету. Дайте грунтовой смеси слегка просохнуть между поливками. После полного укоренения сирень можно пересадить на постоянное место на грядке.

Чтобы увеличить шансы на успешную приживку, лучше брать несколько черенков. Срезайте их утром, когда погода прохладная, а растение хорошо увлажнено.

Напомним, мы уже писали, как размножить сирень с помощью черенков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !