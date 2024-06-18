Как размножить клубнику: огородники поделились простым и действенным методом

Мечта каждого дачника – пышные кусты клубники, обильно покрытые ягодами.

Многие используют для размножения семян или деления кустов, но это не самый эффективный метод. Размножение клубники усами летом – интересный и результативный способ, гарантирующий щедрый урожай.

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Оптимальное расстояние между растениями:

Оставляйте 80 см между строчками клубники, чтобы иметь место для разрастания усов. В ряду соблюдайте 30 см между растениями: не загущайтесь, но и не сажайте слишком редко.

Не перегружайте кусты ягодами:

Весной, чтобы получить много усов, удаляйте цветоносы. Без ягод куст направит силы на образование усов, давая обильный посадочный материал.

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Потенциал одного куста:

В среднем один куст дает до 16 усов. Следите за развитием: когда появится третья розетка, первую с открытой корневой системой можно отделить. Остальные с появившимися корешками посадите в стаканчики для получения саженцев с закрытой корневой системой.

Ягоды или усы?

Эксперимент доказал: кусты, на которых оставили цветоносы, дали вдвое меньше ягод.

Борьба с сорняками:

Когда усы пускают корни, не трогайте сорняки тяпкой. Полив производите разбрызгиванием, а затем удаляйте сорняки вручную, чтобы не повредить усы.

Напомним, мы уже писали, какие овощи нужно успеть посадить до весны.

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