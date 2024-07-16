Как распланировать день, чтобы было время на себя

Как планировать, чтобы хватало времени? НАПОМИНАНИЕ: Твое психическое здоровье приоритетно!

Экзамены, дедлайны, деловые встречи, погоня за деньгами – все это важно, но не ценой собственного самочувствия. Забота о себе – это необходимость.

Эта тема не нова в моих публикациях, ведь я искренне верю, что отдых, бездельничество – равноправные компоненты эффективной и продуктивной работы.

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Що ж робити, якщо часу вистачає лише на роботу, дітей і домашні справи, але не на себе?

Мої секрети успішного дня:

Планую свій день, включаю в нього не лише справи, але й перерви на відпочинок. Не обов’язково довгі – навіть мікроперерви дають заряд енергії та покращують самопочуття. Головне – чітко розмежовувати відпочинок та роботу.

Обираю той вид відпочинку, який максимально підходить мені, бо енергію нам дають лише ті справи, які подобаються.

Використовую перерви між консультаціями для дихальних вправ або медитацій.

15 хвилин приємного заняття – моя рятівна пігулка у складні моменти. Це дає заряд енергії, відволікає від проблем та допомагає з легкістю впоратися з форс-мажорами.

Ідеї для відпочинку, який ти можеш собі подарувати собі вже зараз:

Відмова від новин на деякий час.

Хороший, теплий фільм або цікава книга.

Ванна з піною.

Медитація, масаж.

Розтяжка, йога.

Виставка або спектакль.

Прогулянка на природі.

Робота зі своїми думками та переконаннями.

Приємна музика.

Час наодинці з собою.

Пам’ятай: сьогодні точно треба відпочити.