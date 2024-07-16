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Як розпланувати день, щоб був час на себе
Як планувати, щоб вистачало часу? НАГАДУВАННЯ: Твоє психічне здоров’я пріоритетне!
Іспити, дедлайни, ділові зустрічі, гонитва за грошима — все це важливо, але не ціною власного самопочуття. Турбота про себе — це необхідність.
Ця тема не нова в моїх публікаціях, адже я щиро вірю, що відпочинок, байдикування – рівноправні компоненти ефективної та продуктивної роботи.
Що ж робити, якщо часу вистачає лише на роботу, дітей і домашні справи, але не на себе?
Мої секрети успішного дня:
- Планую свій день, включаю в нього не лише справи, але й перерви на відпочинок. Не обов’язково довгі – навіть мікроперерви дають заряд енергії та покращують самопочуття. Головне – чітко розмежовувати відпочинок та роботу.
- Обираю той вид відпочинку, який максимально підходить мені, бо енергію нам дають лише ті справи, які подобаються.
- Використовую перерви між консультаціями для дихальних вправ або медитацій.
- 15 хвилин приємного заняття – моя рятівна пігулка у складні моменти. Це дає заряд енергії, відволікає від проблем та допомагає з легкістю впоратися з форс-мажорами.
Ідеї для відпочинку, який ти можеш собі подарувати собі вже зараз:
- Відмова від новин на деякий час.
- Хороший, теплий фільм або цікава книга.
- Ванна з піною.
- Медитація, масаж.
- Розтяжка, йога.
- Виставка або спектакль.
- Прогулянка на природі.
- Робота зі своїми думками та переконаннями.
- Приємна музика.
- Час наодинці з собою.
Пам’ятай: сьогодні точно треба відпочити.