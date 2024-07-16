Як розпланувати день, щоб був час на себе

Як планувати, щоб вистачало часу? НАГАДУВАННЯ: Твоє психічне здоров’я пріоритетне!

Іспити, дедлайни, ділові зустрічі, гонитва за грошима — все це важливо, але не ціною власного самопочуття. Турбота про себе — це необхідність.

Ця тема не нова в моїх публікаціях, адже я щиро вірю, що відпочинок, байдикування – рівноправні компоненти ефективної та продуктивної роботи.

Що ж робити, якщо часу вистачає лише на роботу, дітей і домашні справи, але не на себе?

Мої секрети успішного дня:

Планую свій день, включаю в нього не лише справи, але й перерви на відпочинок. Не обов’язково довгі – навіть мікроперерви дають заряд енергії та покращують самопочуття. Головне – чітко розмежовувати відпочинок та роботу.

Обираю той вид відпочинку, який максимально підходить мені, бо енергію нам дають лише ті справи, які подобаються.

Використовую перерви між консультаціями для дихальних вправ або медитацій.

15 хвилин приємного заняття – моя рятівна пігулка у складні моменти. Це дає заряд енергії, відволікає від проблем та допомагає з легкістю впоратися з форс-мажорами.

Ідеї для відпочинку, який ти можеш собі подарувати собі вже зараз:

Відмова від новин на деякий час.

Хороший, теплий фільм або цікава книга.

Ванна з піною.

Медитація, масаж.

Розтяжка, йога.

Виставка або спектакль.

Прогулянка на природі.

Робота зі своїми думками та переконаннями.

Приємна музика.

Час наодинці з собою.

Пам’ятай: сьогодні точно треба відпочити.