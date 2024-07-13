Как прогнать муравьев из огорода: огородники поделились рецептом действенного раствора

Хотя муравьи и играют важную роль в экосистеме, вред, который они наносят огороду, может быть значительным. Особенно страдают от этих насекомых клубника, свекла, томаты и другие сладкие культуры. Об этом пишет Укр. медиа.

Как избавиться от муравьев на грядке без вреда для окружающей среды?

Народные методы:

Растворите 3 столовые ложки соды в 1 литре горячей воды. Этим раствором пролейте муравейники. Средство действует быстро, но муравьи могут переместиться на другое место.

3 столовые ложки соды в 1 литре горячей воды. Этим раствором пролейте муравейники. Средство действует быстро, но муравьи могут переместиться на другое место. Чеснок настой: Залейте 200 грамм измельченного чеснока 10 литрами воды. Настаивайте в течение суток, затем процедите и обработайте грядки.

Залейте 200 грамм измельченного чеснока 10 литрами воды. Настаивайте в течение суток, затем процедите и обработайте грядки. Дегтярное мыло: Натрите кусочком мыла муравейники и тропы, по которым передвигаются насекомые.

Натрите кусочком мыла муравейники и тропы, по которым передвигаются насекомые. Полынь: Разложите веточки полыни у муравейников. Этот запах отпугивает муравьев.

Разложите веточки полыни у муравейников. Этот запах отпугивает муравьев. Кофе: Рассыпьте кофейную гущу вокруг муравейников.

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Физические барьеры:

Оградите грядки: Используйте для этого шифер, жесть или другие материалы, которые муравьи не смогут преодолеть.

Насыпьте вокруг грядок пепел, известь или табачную пыль.

Защита растений:

Возделайте стебли растений уксусным раствором (1 столовая ложка уксуса на 1 литр воды).

Используйте насаждения из мяты, лаванды, бархатцев. Эти растения отпугивают муравьев.

Помните:

Не используйте химические инсектициды, ведь они могут навредить не только муравьям, но и другим полезным насекомым, птицам и животным.

Борясь с муравьями, важно не уничтожать им полностью, ведь они играют немаловажную роль в экосистеме.

Лучше всего использовать комплексные методы борьбы, сочетая народные средства, физические барьеры и защиту растений.

Напомним, мы уже писали, как избавиться от стаи муравьев на огороде без химии.

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