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Как приготовить вкусные ножки барбекю: секрет успеха

Эктор Хименес-Браво

Как приготовить вкусные ножки барбекю: секрет успеха
Как приготовить вкусные ножки барбекю: секрет успеха

По этому рецепту курятина легко готовится дома. Секрет успеха – вкусный соус барбекю, придающий кисло-сладкий вкус.

Ингредиенты:

Куриные ножки – 5 шт.;

Бекон – 5 полосок;

Соль, перец, сладкая паприка – по вкусу;

Масло - 20 г;

Соус BBQ - 150 г;

Сливочное масло – 50 г;

Сахар коричневый – 50 г;

Мед – 2 ст. л.;

Соус шрирача или любой острый – 15 г.

Приготовление:

1. Зачистить кость, верхнюю часть обмотать фольгой.

2. Замариновать солью, перцем и паприкой в растительном масле.

3. Обмотать ножку беконом, присыпать паприкой и запекать 25 минут при 180°.

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