Как приготовить картофель по-крестьянски: большинство людей не знают этого секрета

Знаете ли вы, что 90% людей не знают, как готовить картофель по-крестьянски?

Намерен улучшить эту статистику) Ловите рецептик.

Ингредиенты:

Картофель - 0,5 кг,

Соль – 1 ч.л.

Кукурузный крахмал - 50 г,

Красный перец – 0,5 ч.л.,

Черный перец – 0,5 ч.л.,

Паприка – 1 ч.л.,

Масло.

Приготовление:

1. Картошку нарезать на слайсы, всыпать 1 ч. л. соли и залить кипятком. Оставить на 20

минут.

2. К крахмалу добавить специи и вторую ложку соли.

С картофеля слить воду и обвалять в смеси из крахмала и специй.

4. Выложить на противень, застеленный фольгой и полить маслом.

5. Запекайте 25 минут при 200°.

Храните и готовьте лучший гарнир к мясу и рыбе.