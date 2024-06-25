Как приготовить дома вкусный натуральный майонез

Он намного вкуснее и полезнее магазинного. А главное – вы точно будете уверены в натуральности его состава.

Им можно заправить салаты, добавить ко вторым блюдам, и вообще украсить ваши кулинарные шедевры.

Ингредиенты:

• Яйца вареные – 3 шт;

• Вода – 80 мл;

• Оливковое масло – 50 мл;

• Винный уксус – 1 ст.л;

• Соль – по вкусу.

Приготовление:

1. Яйца сварить вкрутую и очистить.

2. Все ингредиенты поместить в чашу блендера и взбить до гладкой, однородной массы.

Всё, всего несколько ингредиентов, и готово!