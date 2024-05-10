Как приготовить ароматные овощи на гриле: открываю секрет
Предлагаю собрать в мае мои любимые рецепты приготовления овощей, мяса и рыбы на гриле. Организую месяц барбекю, где вас ждут рецепты универсальных маринадов на основе натуральных ароматных масел с травами.
Готовьте с удовольствием.
Овощи на гриле:
- баклажан
- кабачок
- помидоры
- болгарский перец
- лук
- шампиньоны
- кукуруза
- ароматное масло с травами базилик, орегано, розмарин
- соль
- чеснок
Моем, очищаем овощи. Нарезаем на кусочки.
Кабачок и баклажан на круги или полоски толщиной 2 см.
Помидоры и грибы можно запекать целиком.
Болгарский перец сорта "капи" лучше запекать целиком.
Кукурузу отварить и порезать шириной 4-5 см.
Лук лучше выбрать мелкий и разрезать пополам или на 4 части.
Рецепт маринада:
Смешать ароматное масло с выжатым чесноком.
Промазать растительным маслом овощи и оставить на 15 минут.
Посолите лучше перед приготовлением или даже после.