Как правильно обрезать розы после цветения

Розы, очаровательные и нежные, радуют нас своим цветением в течение всего сезона. Но чтобы их красота не угасала, им нужна забота. Обрезка после цветения – один из важнейших этапов ухода, который подарит вашим розам новую жизнь. Об этом пишет Униан.

Зачем обрезать розы?

После того, как роза отцвела, она направляет все силы на формирование семян. Этот процесс истощает растение, тормозит рост новых бутонов и ухудшает общее состояние куста. Обрезка же дает возможность:

Перенаправить силы растения на цветение. Вместо того чтобы тратить энергию на семена, роза пустит ее на развитие новых бутонов.

Вместо того чтобы тратить энергию на семена, роза пустит ее на развитие новых бутонов. Сделать цветение обильнее и продолжительнее. Удаление отцветших соцветий стимулирует образование новых цветоносных побегов.

Удаление отцветших соцветий стимулирует образование новых цветоносных побегов. Поддерживать аккуратный вид куста. Обрезка делает розу более эстетичной, удаляя увядшие и поврежденные элементы.

Обрезка делает розу более эстетичной, удаляя увядшие и поврежденные элементы. Омолодить куст. Регулярная обрезка стимулирует рост новых побегов, делая розу более пышной и здоровой.

Когда обрезать розы?

Обрезку рекомендуется проводить сразу после цветения, не давая растению истощаться. Это касается всех сортов роз, цветущих в течение сезона неоднократно.

Как обрезать розы?

Для обрезки вам понадобятся острые секаторы. Соблюдайте простые правила:

Найдите "настоящий" лист. Это лист с 5-7 листочками (у некоторых сортов может быть больше). Обрежьте побег над первым настоящим листом. Срез делайте под углом 45 градусов на 1 см выше листа, направляя его кнаружи от куста. Обратите внимание на почку. Обрезайте над почкой, которая находится на внешней стороне побега. Это будет стимулировать рост нового побега кнаружи, а не в центр куста. Примените это правило ко всем видам роз: флорибундам, плетистым клаймберам, шрабам, чайно-гибридным. Произведите санитарную обрезку. Удалите засохшие, сломанные, больные и слабые побеги. Для плетистых роз: кроме санитарной обрезки, можно удалить часть побегов, загущающих куст.

Важно!

Перед обрезкой продезинфицируйте секаторы спиртом или раствором марганцовки во избежание инфицирования растения.

Обрезайте розы в сухую погоду, когда на них нет росы.

Используйте острые секаторы, чтобы не травмировать растение.

Не обрезайте розы слишком коротко, ведь это может привести к их ослаблению.

Обрезка роз после цветения – это не сложный, но очень важный процесс, который подарит вашим розам новую жизнь, обильное и продолжительное цветение, а также аккуратный и эстетичный вид.

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