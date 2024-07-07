Як правильно обрізати троянди після цвітіння

Троянди, чарівні й ніжні, радують нас своїм цвітінням протягом усього сезону. Але щоб їхня краса не згасала, їм потрібна турбота. Обрізка після цвітіння - один з найважливіших етапів догляду, який подарує вашим трояндам нове життя. Про це пише Уніан.

Навіщо обрізати троянди?

Після того, як троянда відцвіла, вона спрямовує всі сили на формування насіння. Цей процес виснажує рослину, гальмує ріст нових бутонів та погіршує загальний стан куща. Обрізка ж дає можливість:

Перенаправити сили рослини на цвітіння. Замість того, щоб витрачати енергію на насіння, троянда пустить її на розвиток нових бутонів.

Замість того, щоб витрачати енергію на насіння, троянда пустить її на розвиток нових бутонів. Зробити цвітіння ряснішим і тривалішим. Видалення відцвілих суцвіть стимулює утворення нових квітконосних пагонів.

Підтримувати охайний вигляд куща. Обрізка робить троянду більш естетичною, видаляючи зів'ялі й пошкоджені елементи.

Обрізка робить троянду більш естетичною, видаляючи зів'ялі й пошкоджені елементи. Омолодити кущ. Регулярна обрізка стимулює ріст нових пагонів, роблячи троянду більш пишною й здоровою.

Коли обрізати троянди?

Обрізку рекомендується проводити відразу після цвітіння, не даючи рослині виснажуватися. Це стосується всіх сортів троянд, які цвітуть протягом сезону неодноразово.

Як обрізати троянди?

Для обрізки вам знадобляться гострі секатори. Дотримуйтеся простих правил:

Знайдіть "справжній" листок. Це лист з 5-7 листочками (у деяких сортів може бути більше). Обріжте пагін над першим справжнім листком. Зріз робіть під кутом 45 градусів на 1 см вище листа, спрямовуючи його назовні від куща. Зверніть увагу на бруньку. Обрізайте над брунькою, яка знаходиться на зовнішній стороні пагона. Це стимулюватиме ріст нового пагона назовні, а не в центр куща. Застосуйте це правило до всіх видів троянд: флорибунд, плетистих клаймберів, шрабів, чайно-гібридних. Проведіть санітарну обрізку. Видаліть засохлі, зламані, хворі та слабкі пагони. Для плетистих троянд: окрім санітарної обрізки, можна видалити частину пагонів, які загущують кущ.

Важливо!

Перед обрізкою продезінфікуйте секатори спиртом або розчином марганцівки, щоб уникнути інфікування рослини.

Обрізайте троянди в суху погоду, коли на них немає роси.

Використовуйте гострі секатори, щоб не травмувати рослину.

Не обрізайте троянди занадто коротко, адже це може призвести до їх ослаблення.

Обрізка троянд після цвітіння - це не складний, але дуже важливий процес, який подарує вашим трояндам нове життя, рясне й тривале цвітіння, а також охайний й естетичний вигляд.

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