Как правильно на украинском назвать гладиолус

Часто украинцы используют суржик, даже когда речь идет о названиях цветов. Однако мы не должны допускать, чтобы русизмы затмевали красоту нашего языка и названий цветов.

Команда UAportal совместно с "24 канал" помогут вам избежать этого, научив правильно называть различные растения.

Некоторые из украинцев могут задаваться вопросом о корректном названии цветущего растения из семейства петушиных, отличающегося своими мечевидными листьями и яркими цветами, которые встречаются в широкой гамме цветов.

Некоторые люди в Украине называют это растение гладиолусом, тогда как другие предпочитают термин "косарики".

Стоит отметить, что хотя слово "гладиолус" может казаться чужим для украинского языка, оно все же присутствует в словарях.

Итак, оба названия приемлемы для этих очаровательных цветов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как красиво и правильно здороваться по-украински и больше не использовать слово "прівєт".

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