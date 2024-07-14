Как подготовиться к увольнению и ничего не пропустить

Что следует учитывать перед тем, как принять решение об увольнении с работы? UAportal подготовил рекомендации, над которыми стоит задуматься, прежде чем делать карьерные изменения.

Не торопитесь принимать решения

Рассматривая вопрос об увольнении, человек должен оценить, не влияет ли работа на его ментальное здоровье. Кроме того, следует оценить баланс между профессиональной и личной жизнью.

Важно просчитать потенциальные препятствия в реализации личных или семейных стремлений в будущем. Наконец следует тщательно продумать влияние увольнения на финансовую стабильность, и тогда принять решение.

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Разработка плана

Перед тем как покинуть работу, следует разработать конкретный план, включающий поиск другой работы, обновление резюме и профиля на LinkedIn, а также возобновление профессиональных контактов. Время освобождения следует спланировать таким образом, чтобы не увольняться во время важных проектов.

В случае возникновения каких-либо споров или проблем на текущей должности следует обеспечить процесс их разрешения. Кроме того, эмоциональная подготовка к переходу и приоритет заботы о себе имеют решающее значение для преодоления стресса, связанного с оставлением привычной рабочей среды.

Обсуждение изменений

Желательно подумать, может ли пребывание в должности привести к положительным изменениям. Возможно задуматься о целесообразности переговоров о лучших условиях труда и возможностях.

Кроме того, перед принятием окончательного решения об отставке следует обдумать возможность дальнейшего обучения или развития навыков для повышения уровня квалификации. Наконец, важно получить отзывы от руководителей, которым доверяете, чтобы узнать разные точки зрения.

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