Как подготовить тело к красивому загару

Помимо базовых правил нахождения на солнце, которые мы обсудили в предыдущих публикациях, нужно подготовить организм изнутри и далеко заранее до сезона инсоляции.

Далі текст мовою оригіналу

Антиоксидантные комплексы

О приеме комплексов нутрицевтиков писала ранее (раздел "кожа" в хайлайтс), антиоксиданты нужно начинать принимать за 2 месяца до инсоляции! У них плавный накопительный эффект. Мне нравится сочетать комплекс каротиноидов + астаксантин.

Каротиноиды еще помогут немного подкрасить кожу в приятный золотистый цвет.

Астаксантин и каротиноиды, при приеме курсом защищают от чрезмерного возлействия UV-лучей, уменьшают повреждения кожи и предупреждают ожоги.

Важно. При наличии гипотиреоза каротиноиды слабо переходят в витамин А и поэтому каротиноиды будут сильно накапливаться – вы можете ощутимо пожелтеть от приема каротиноидов в добавках или даже в виде морковного сока. Поэтому имейте в виду, что этот совет скорее всего вам не подойдет. Но можете разово попробовать, данное "пожелтение" не опасно. Зато потестите и будете знать, насколько не/эффективно преобразуется бета-каротин в активный витамин А в вашем организме.

Комплексы с каротиноидами + астаксантин нужно принимать с теплой пищей, где есть в составе жиры.

Заранее до сезона инсоляции поднять уровень витамина D до верхней границы референсов.

Вит D повышает защитные механизмы кожи, снижает воспалительные процессы локальные и общие, предупреждает солнечные ожоги. Мои пациенты удивленно отмечают, что всю жизнь кожа просто краснела на солнце и загар получить было нереально, то после полноценной коррекции уровня витамина D кожа перестала краснеть и стал получаться золотистый загар. А думали, что все дело в генетике:)

Да, действительно, у нас генетически обусловлено количество пигмента меланина в коже и меньше сгорают как раз те, у кого вырабатывается много меланина.

Но помимо генетики также играют роль приобретенные факторы. Если у вас имеются какие-либо хронические воспалительные заболевания, то ваши антиоксидантные системы уже перегружены – они постоянно работают на нейтрализацию воспаления. И кожа на солнце будет не так полноценно защищена.