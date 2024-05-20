Как отпугнуть комаров: действенные народные методы

Комары – это одни из самых обидных насекомых, которые портят летний отдых и мешают спокойному сну. Их жужжание и зудящие укусы могут значительно ухудшить жизнь.

Хотя существуют магазинные спреи и фумигаторы, не всегда они спасают от этих назойливых насекомых. К тому же, химические средства могут быть вредными для здоровья.

К счастью, существует множество народных методов, которые помогут вам избавиться от комаров гораздо эффективнее и безопаснее. Об этом пишет Телеграф.

Вот несколько ароматов, отпугивающих комаров:

Валерьянка: Добавьте 100 грамм валерьянки в аромалампу и включите ее в комнате.

Добавьте 100 грамм валерьянки в аромалампу и включите ее в комнате. Листья рябины и черемухи: Разотрите листья в руках и нанесите на открытые участки кожи.

Разотрите листья в руках и нанесите на открытые участки кожи. Эфирные масла: Комары не терпят запаха гвоздики, ванили, аниса, лаванды и базилика. Добавьте несколько капель этих масел в аромалампу или бросьте на раскаленный уголь.

Комары не терпят запаха гвоздики, ванили, аниса, лаванды и базилика. Добавьте несколько капель этих масел в аромалампу или бросьте на раскаленный уголь. Листья томатов: Натрите открытые участки кожи листьями томатов.

Натрите открытые участки кожи листьями томатов. Листья бузины: Уложите листья бузины возле себя на природе или на улице.

Уложите листья бузины возле себя на природе или на улице. Сосна: Сожгите несколько веток можжевельника, если вы на природе. Это отпугивает комаров.

Сожгите несколько веток можжевельника, если вы на природе. Это отпугивает комаров. Масло кедра Этот аромат также отпугивает насекомых.

Этот аромат также отпугивает насекомых. Отвар из корней и листьев полыни: Используйте отвар для умывания или натирания кожи.

Используйте отвар для умывания или натирания кожи. Экстракт эвкалипта: Добавьте несколько капель экстракта в фумигатор.

Добавьте несколько капель экстракта в фумигатор. Настой ванили: Настой ванили можно использовать даже для детской кожи.

Помните:

Эффективность народных способов может зависеть от вида комаров и их количества.

Некоторые люди могут иметь аллергию на некоторые растения или эфирные масла. Перед применением нового средства рекомендуется провести тест на небольшом участке кожи.

Для максимального эффекта используйте несколько способов одновременно.

Напомним, мы уже писали, какой запах больше всего привлекает комаров.

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