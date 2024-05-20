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Как отличить свежую спаржу от испорченной: советы шеф-повара

Цихоцкая Мария

Как отличить свежую спаржу от испорченной: советы шеф-повара
При выборе спаржи нужно обращать внимание на определенные признаки

Сезон спаржи в разгаре, но этот продукт может быть достаточно дорогим. Поэтому важно уметь выбрать качественную и свежую спаржу, чтобы не разочароваться в покупке.

Украинский повар Александр Огородник в своем кулинарном блоге поделился ценными советами, на что обратить внимание при выборе спаржи.

Кончик спаржи:

  • Свежая спаржа: кончик ("колосок") должен быть закрытым и упругим, как и весь стебель.
  • Некачественная спаржа: кончик вскрыт, при нажатии сплющивается и имеет неприятный запах. Это свидетельствует о том, что спаржа начала гнить.

Упругость:

  • Свежая спаржа: упругая и гибкая.
  • Некачественная спаржа: мягкая и дряблая.

Как спасти мягкую спаржу:

  • Уложите спаржу в миску или контейнер с холодной водой со льдом.
  • Через несколько часов спаржа станет упругой.

Выбор спаржи для разных блюд:

  • Салаты: тоненькая спаржа, которую не нужно чистить (только отрезать толстый край). Ее можно есть даже сырой.
  • Жарка или запекание: более толстая спаржа. Перед приготовлением снимите светлой кожей на нижней части стебля (она жесткая).

Помните:

  • Свежая спаржа обладает приятным травянистым ароматом.
  • Спаржу лучше готовить в день покупки.
  • Храните спаржу в холодильнике, завернув во влажную ткань.

Благодаря этим простым советам вы сможете выбрать качественную и свежую спаржу, которая станет основой вкусных и полезных блюд!

Напомним, мы уже писали, как правильно и вкусно приготовить спаржу.

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