Как осветлить брови в домашних условиях: поможет макияж

Тенденции красоты изменчивы, и то, что когда-то было немодным, снова становится актуальным. Сегодня мы наблюдаем возвращение моды 90-х, в том числе отбеленных бровей.

Однако не обязательно использовать краску для волос, чтобы быть в тренде. Этот лайфхак поможет вам осветить брови без ущерба для них, сделав ваш взгляд более легким и открытым. Об этом пишет New Beauty.

Преимущества освещения бровей:

Подчеркивает макияж глаз: Отбеленные брови становятся отличным фоном для ярких теней, подводки и других акцентов на глазах.

Отбеленные брови становятся отличным фоном для ярких теней, подводки и других акцентов на глазах. Образованные брови – это трендовый элемент макияжа, который поможет вам быть в курсе последних модных тенденций.

быть в курсе последних модных тенденций. Добавляет легкость и открытость взгляда: Светлые брови визуально делают глаза более выразительными.

Как осветить брови без краски:

Вам понадобится:

Щеточка для бровей

Консиллер

Гель для бровей

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Инструкция:

Выберите консиллер: Подбирайте консилер, максимально соответствующий вашему тону кожи. Он должен иметь кремовую текстуру, чтобы ложиться ровно и не подчеркивать волоски. Подготовьте брови: Расчешите брови гелем, чтобы сделать их послушными и отделить волоски друг от друга. Нанесите консилер: Возьмите чуть-чуть консилера на щеточку для бровей и аккуратно закрасьте волоски. Старайтесь не выходить за пределы природной формы бровей. Зафиксируйте результат: Зачешите брови гелем, чтобы закрепить консилер и сделать их более четкими.

Советы:

Для более интенсивного освещения можно нанести консиллер в два слоя, дав первому слою подсохнуть немного.

Если вы хотите лишь немного осветить брови, можно использовать карандаш для бровей на один-два тона светлее вашего натурального цвета.

Не забывайте о регулярном уходе за бровями: используйте масла, маски и другие средства, чтобы они оставались здоровыми и красивыми.

Напомним, мы уже писали, как красить брови, чтобы выглядеть моложе.

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