Как определить идеальную форму бровей для лица: полезные советы от визажистов

Форма бровей – это не только о красоте и макияже. Она подчеркивает черты лица, придает ему выразительность и делает образ гармоничным. Правильно подобранная форма бровей подчеркивает красоту лица. Об этом пишет Обозреватель.

Как же правильно сформировать брови?

Вот несколько советов от профессиональных визажистов и бровистов:

Определите ключевые точки:

Начало брови: Приложите карандаш к крылу носа и проведите его через внутренний уголок глаза. Там, где он пересечет бровь, должен начинаться рост волосков.

Приложите карандаш к крылу носа и проведите его через внутренний уголок глаза. Там, где он пересечет бровь, должен начинаться рост волосков. Высокая точка брови: Переместите карандаш так, чтобы он проходил через центр зрачка. Это самая высокая точка вашей брови.

Переместите карандаш так, чтобы он проходил через центр зрачка. Это самая высокая точка вашей брови. Конец брови: Проведите карандаш от крыла носа через наружный угол глаза. Эта точка обозначает место, где должен оканчиваться хвостик брови.

Подберите форму бровей с учетом формы лица:

Круглое лицо: Вам подойдут высокие изогнутые брови, которые визуально сузят и удлинят лицо.

Вам подойдут высокие изогнутые брови, которые визуально сузят и удлинят лицо. Вытянутое лицо: Выберите низкие брови прямой или слегка изогнутой формы, чтобы придать лицу ширины.

Выберите низкие брови прямой или слегка изогнутой формы, чтобы придать лицу ширины. Квадратное лицо: Смягчите черты лица с помощью бровей с плавным изгибом, избегайте острых и резких линий.

Смягчите черты лица с помощью бровей с плавным изгибом, избегайте острых и резких линий. Прямоугольное лицо Мягкие и слегка изогнутые брови помогут сбалансировать удлиненную форму лица.

Мягкие и слегка изогнутые брови помогут сбалансировать удлиненную форму лица. Треугольное лицо: Вам идут объемные и широкие брови с четко выраженным изгибом и широким кончиком, направленным вниз.

Вам идут объемные и широкие брови с четко выраженным изгибом и широким кончиком, направленным вниз. Подчеркните свои черты широкими и пышными бровями с мягким закругленным изгибом.

черты широкими и пышными бровями с мягким закругленным изгибом. Ромбовидное лицо: Выбирайте брови с закругленным изгибом, избегайте четких и графических линий, придайте им максимально естественный вид.

Выбирайте брови с закругленным изгибом, избегайте четких и графических линий, придайте им максимально естественный вид. Овальное лицо: Вам повезло, ведь к овальной форме лица подходят брови любой формы. Выбирайте естественную форму с мягким, но выраженным изгибом.

Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Не забудьте о коррекции:

Выщипывайте лишние волоски с помощью пинцета, двигаясь в направлении роста волосков.

Подстригайте брови специальными ножницами, чтобы придать им аккуратную форму.

Используйте косметические средства для бровей (карандаш, тени, тушь) для подчеркивания формы и цвета.

Помните: идеальные брови – это те, которые гармонируют с вашими чертами лица и подчеркивают вашу красоту. Не бойтесь экспериментировать, ведь с помощью правильной формы бровей вы можете кардинально изменить свой образ!

Напомним, мы уже писали, как правильно ухаживать за бровями и улучшить их состояние.

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