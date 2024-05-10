Как очистить металлическое ограждение от устаревшей краски: лайфхак с цепью

В преддверии Ведущего воскресенья многие украинцы спешат убрать на могилах своих близких. Одной из важных задач является обновление металлического забора, которое со временем теряет свой вид из-за старой краски.

Существует интересный лайфхак, который поможет вам быстро и легко очистить изгородь от устаревшей краски с помощью обычной цепи. Об этом пишет ТСН.

Что вам понадобится:

Цепь с крепкими звеньями

Сухая тряпка или кисть

Читайте также: Как отмыть краску с плитки на полу после ремонта

Инструкция:

Возьмите с собой на кладбище цепь с крепкими звеньями. Убедитесь, что он достаточно крепкий, чтобы выдержать работу. Оберните цепь вокруг ограждения, которое нужно очистить от краски. Цепь должна плотно прилегать к поверхности металла. Держа концы цепи, тяните их поочередно на себя. Благодаря трению звеньев о металл краска будет очищаться. Повторяйте этот процесс вдоль всего забора, пока краска не будет удалена полностью. При необходимости направление движения цепи можно изменять. Когда вы закончите удалять старую краску, протрите металлическое ограждение сухой тряпкой или кистью, чтобы удалить все остатки краски.

Важно:

Будьте осторожны при работе с цепью, чтобы не пораниться.

Не используйте этот метод для очистки изгороди с коваными элементами, ведь цепь может повредить узор.

Альтернативные методы:

Некоторые люди считают, что вместо цепи можно использовать наждачную бумагу или щетку для работы с металлом. Эти методы также подойдут для очистки забора, но могут потребовать больше усилий и времени.

Напомним, мы уже писали, как быстро удалить старую краску из деревянных вещей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!