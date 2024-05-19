Как обнаружить воспаление в организме: основные маркеры

Под маркерами воспаления понимают его признаки, которые можно определить объективными методами. Среди прочего, к ним относятся результаты анализов крови, мочи, стула, которые используются для проверки определенных показателей, связанных с воспалением. Эти индикаторы являются проявлением естественного иммунного ответа организма на травму, инфекцию, токсическое воздействие и т.д.

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Лікарі можуть призначати перелік досліджень, щоб діагностувати певні захворювання та стани. Наприклад, у людини з ревматоїдним артритом або запальним захворюванням кишечника ймовірно підвищені маркери запалення, вони можуть бути використані як в діагностиці певних патологічних станів, так і для моніторингу ефективності їхнього лікування.

ЩО ТАКЕ ЗАПАЛЕННЯ

Запалення — це природний захист організму проти агресивних чинників навколишнього середовища (наприклад, бактерій, вірусів чи токсинів) або травми (пошкодження клітин або тканин). Це комплексна імунна відповідь, яка "пробуджує" лейкоцити та інші частини імунної системи для захисту та лікування ураженої ділянки.

Запалення зазвичай локалізоване, вражає лише певні ділянки, тканини або клітини в організмі. До прикладу, при травмі щиколотки, вона набрякає і стає теплою на дотик, червоніє та болить. Це все частина процесу одужання.

Під час запалення певні клітини вивільняють спеціальні сигнальні молекули, які називаються цитокінами. Ці молекули активують інші клітини та вивільняють більше цитокінів та інших унікальних молекул. Таким чином організм попереджає та активує необхідні частини імунної системи для боротьби із загрозою. Зазвичай організм вимикає цю імунну відповідь після успішної боротьби з травмою або інфекцією, у разі гострого запалення.

Однак у деяких випадках організм продовжує посилати клітини запалення, навіть якщо немає видимої небезпеки. Запальні клітини атакують і пошкоджують інші клітини та тканини. Таке трапляється при ревматоїдному артриті, коли запалення атакує тканини суглобів і викликає сильний біль.

Інші запальні захворювання низького ступеня, такі як запальні захворювання кишечника та аутоімунні розлади також є синонімами неконтрольованого запалення. Це тривале запалення називається хронічним запаленням і викликає більше цитокінів у вищих концентраціях, ніж зазвичай. Крім цитокінів, іншими біомаркерами, пов’язаними із запаленням, є особливі білки, такі як С-реактивний білок, зміни в хімічному складі крові, значні зміни в рівнях певних мінералів.

Розуміння складного процесу запалення є ключовим для діагностики та лікування таких хвороб, як запальні захворювання кишечника.

НАЙВАЖЛИВІШІ МАРКЕРИ

Трьома найбільш часто використовуваними маркерами запалення є С-реактивний білок (СРБ), швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) і в'язкість плазми. Важливо відзначити, що кожен з них вимірює запалення дещо по-різному. Тестування на наявність запалення можна провести за допомогою аналізів крові та зразків калу.

♦️ С-реактивний білок

С-реактивний білок є одним із цитокінів, що вивільняються на початку запалення. Це білок, який виділяється печінкою в кров, особливо через бактеріальні або вірусні інфекції (пневмонія, грип), аутоімунні захворювання та деякі види раку.

Рівень СРБ може підвищуватися в 1000 разів у вогнищі запалення, що робить його важливим раннім показником. СРБ також виявляють у пацієнтів із хронічним запаленням.

♦️ Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

Лабораторний тест під назвою швидкість зсідання еритроцитів (ШОЕ), визначає, наскільки швидко еритроцити осідають на дно пробірки (седиментація). При цьому плазма крові і лейкоцити піднімаються вгору.

Кров пацієнтів із активним запаленням має швидший ШОЕ, тобто їхні еритроцити швидше осідають у тесті. ШОЕ вимірюється в міліметрах на годину (мл/год), тобто вимірює мілілітри прозорої плазми над еритроцитами в кінці однієї години. Пацієнти з активним запаленням виробляють більше білка фібриногену, який змушує еритроцити злипатися разом і швидше осідати на дно пробірки.

Тест ШОЕ не вважається раннім показником. Може знадобитися більш як 24 годин після початку запалення, щоб рівні ШОЕ були поза нормою, а потім зберігалися протягом кількох днів після закінчення запалення, щоб повернутися до норми. Для отримання швидких результатів проводиться високочутливий тип тесту CРБ.

Нормальні рівні ШОЕ у здорових людей (або швидкість осідання) становлять <15 мм/год, <20 мм/год для жінок і <10 мм/год для дітей.

♦️ Тест на в'язкість плазми.

Вимірює густоту крові. Так само як ШОЕ, він перевіряє підвищення певних білків крові, які збільшуються під час запалення. Цей показник вважається кращим за ШОЕ, оскільки він виявляється в аналізах раніше, має менше помилкових спрацьовувань та його можна зробити на зразках крові протягом 48 годин після забору. Це більш стабільний і чутливий тест, який виявляє навіть незначні зміни, його результат є важливим показником при діагностиці запалення, викликаного бактеріальними інфекціями, оскільки він, як правило, не проявляється при вірусних інфекціях або захворюваннях сполучної тканини.

ІНШІ БІОМАРКЕРИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗАПАЛЕННЯ

Кількість тілець крові — стандартний аналіз, який надає інформацію про загальну кількість еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів і гемоглобіну в крові. Він також дає співвідношення еритроцитів до плазми в крові (гематокрит). Запалення пов’язане зі зміною кількості клітин крові.

Наприклад, воно викликає підвищення рівня лейкоцитів і тромбоцитів, одночасно знижуючи рівень гемоглобіну. Цей тест також має вирішальне значення для діагностики аутоімунних захворювань, деяких видів раку та інфекцій.

Фекальний кальпротектин є більш специфічним тестом, який використовується для виявлення запалення в кишечнику. Кальпротектин — це сполука, яка міститься в типі білих кров’яних тілець, що називаються нейтрофілами, які дуже активні під час запалення. Нейтрофіли, які потрапляють у запалений шлунково-кишковий тракт, вивільняють у фекаліях високі рівні білка кальпротектину. Кількість фекального кальпротектину трактується у визначенні активності та тяжкості кишкового запалення. Однак фекальний кальпротектин також не є специфічним для діагностики захворювання. Він лише вказує на запалення кишечника, і лікарі проводять додаткові тести, щоб підтвердити діагноз запального захворювання кишечника.

Комплексна метаболічна панель — аналіз крові, який вимірює 14 різних речовин і надає інформацію про метаболізм організму. Ці речовини включають глюкозу, кальцій, калій, альбумін, загальний білок і деякі продукти обміну речовин. Цей стандартний тест може використовуватися для глибшого розуміння причин і наслідків запалення в організмі.

ОЗНАКИ ЗАПАЛЕННЯ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ У РІВНЯХ МІНЕРАЛІВ ТА СПОЛУК

Запалення також може викликати зміни в рівнях певних мінералів і сполук крові. Це кальцій, фолієва кислота, магній, цинк, електроліти, які вимірюються за допомогою комплексної метаболічної панелі. Важливо контролювати ці рівні, щоб відстежувати активне запалення та ліки, які людина приймає.

Залізо особливо важливо, оскільки хронічне запалення часто викликає дефіцит заліза та анемію. У цьому випадку рекомендуються тести на феритин (рівень заліза), трансферин, загальне насичення та загальна здатність зв’язування заліза.

МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ХВОРОБИ КРОНА

Хвороба Крона є різновидом запального захворювання кишечника. Вона викликає запалення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту через аутоімунне захворювання.

Використання маркерів запалення для виявлення та моніторингу перебігу хвороби є життєво важливим у її лікуванні.

Те, що людина відчуває, не обов’язково відображає те, що відбувається всередині організму. Можна мати симптоми та не мати запалення, і навпаки — не мати симптомів і мати активне запалення.

Запальні маркери забезпечують надійний можливість контролю над запаленням і допомагають зробити правильний вибір у харчуванні та способі життя для більш ефективного лікування захворювання.