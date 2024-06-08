Как не стать "русским туристом" за границей. Правила хорошего тона в самых популярных странах для отдыха
Путешествуя по миру и наталкиваясь на непонимание своих действий, опытные туристы составили список советов для последователей: "Как не нужно делать в разных странах". Эти советы оказались достаточно важными и помогают путешественникам быть вежливыми туристами, отличаясь от понятия "русский турист", что очень важно для украинцев, которых много сейчас в разных уголках Земли.
Если вы думаете, что перейти на родной язык достаточно, то ошибаетесь. Итальянцы, шведы, румыны, поляки и другие народы, в большинстве случаев, не отличают украинский от русского. К сожалению, так исторически сложилось. Но изменить это в будущем, в наших силах. Проявив уважение в другой стране и изучив правила хороших манер, в разных странах мира, можно избавить себя от многих недоразумений и досадных историй.
Что касается языка
Вопрос не сложный и достаточно однозначный. Если приехали в другую страну, готовьтесь ладить хотя бы с Google переводчиком. И не нужно так удивляться, обращаясь по–английски (школьного уровня или С1) в Болгарии или Хорватии, Румынии или Чехии, далеко не все там вас поймут. Это не их невоспитанность и необразованность, это ваш вопрос вежливости в другой стране.
Что можно сделать:
- изучить нужные фразы, еще в самолете или в автобусе (дорога все равно длинная);
- научиться пользоваться переводчиком в телефоне и не стесняться давать читать человеку, к которому обращаетесь (это лучше, чем лепетать на своем, добиваясь, чтобы вас поняли);
- не нужно раздражаться, когда вас не понимают, улыбнитесь и человек скорее пойдет на контакт и проявит терпение к вашей ситуации (это правило для всех стран в мире);
- слова "извиняюсь", "благодарю" вместо "угу" будут плюсом в карму.
Хорошие манеры в отелях
Отели за границей были свидетелями многих смешных и не очень историй, которые стали вирусными в интернете и теперь являются наглядным пособием: "как не надо делать". Станьте звездой соцсетей и прославиться на весь мир таким образом, вряд ли есть желание, поэтому не ленитесь ознакомиться с правилами и штрафами каждой гостиницы, в которой регистрируетесь (они могут отличаться). Есть правила хорошего тона, объединяющего все отели:
- система "все включено" чаще не равняется потому, что вам можно все и желательно так, как хочется вам. Берите столько (напитков, еды и т.п.), сколько вы нуждаетесь именно сейчас;
- блюда со шведского стола чаще всего запрещено приносить в номер. Можно не стесняться уточнить этот момент на рецепции;
- рестораны и бары, имеющие террасы под открытым небом, могут иметь дресс код (обувь, парео и т.д.). Ознакомьтесь перед посещением, чтобы не слушать замечания во время отдыха (на которые заведение имеет полное право);
- забирать с собой из отеля можно: гигиенические наборы в маленьких упаковках (они были предоставлены лично вам), бесплатные слоты минибара (в небольшом количестве, а не как известные русские туристы): печенье, одноразовые пакетики чая и сахара (если они вам понадобятся по дороге или в первый день приезда домой), бутылку с водой (если она не большая и не прикреплена к стене). Если вы в чем–то не уверены, лучше уточнить, вас за это не побьют.
- ремонтировать сломающуюся вещь самостоятельно не нужно, особенно, если это сантехника. Такая "медвежья услуга" может стоить вам денег;
- появляться у бассейнов в сильном нетрезвом состоянии (грань между "под шкафом" и "всем за мой счет" очень тонкая). За ненадлежащее поведение и подвержение себя и других туристов опасностью, в лучшем случае, оштрафуют, в худшем, выселят из гостиницы и внесут в черный список клиентов.
Итальянское табу
Италия принимает туристов со всего мира, но понятие "руссо туристо" здесь звучит довольно часто и это не комплимент ни для кого. Сообразительные итальянцы даже добавили несколько десятков разных штрафов за ненадлежащее поведение, чтобы хоть как–то приструнить невежливых путешественников.
В Италии запрещено:
- мужчинам ходить с обнаженным торсом по улицам, хоть в +54 градуса (Рим) ;
- есть в публичных местах у памятников. Это может испачкать исторически важные достопримечательности;
- купаться в фонтанах и вытаскивать оттуда монеты (объяснения лишние);
- пить воду ртом в питьевых фонтанчиках. Это не школьная столовая, это место, где люди могут наполнить бутылку или стакан, заботясь о чистоте и других людях;
- вешать замочки, символизирующие вашу "любовь без границ" везде, где вам понравилось. Если ваша свадьба или помолвка проходят в Италии, лучше уточнить, где можно провести такой "ритуал";
- шагать по Испанской лестнице с чемоданом или коляской (это историческое наследие);
- в Венеции запрещено купаться в каналах (это небезопасно);
- пить алкоголь после 20.00 и до 8.00;
- ходить в самом купальнике;
- кормить голубей;
- на пляжах запрещено собирать ракушки (даже несколько на подарки);
- лежать на лавочках или сидеть на лестнице, по которой передвигаются другие люди.
Французский моветон
Романтическое путешествие может быть испорчено, если вы лезете "со своим караваем" в чужую страну. У французов есть другие вкусы в одежде, вкусы в еде и традиции есть, другая манера общения и чувство юмора. С этими советами вам удастся расслабиться и насладиться путешествием.
- посещая рестораны (среднего уровня) во Франции, рассчитывайте на незначительное внимание официанта. Первый раз еще к вам подойдут, чтобы принять заказ, а вот чтобы рассчитаться придется ловить взгляд официанта и требовать его внимания. Это норма для французов;
- трудно поверить, но самая романтичная страна штрафует за поцелуи на вокзале. Запрет длится уже более 100 лет, берегите французскую традицию и вы. Меньше шансов опоздать на поезд;
- не пользуйтесь телефоном при передвижении по машине или переходя дорогу по пешеходному переходу. Этот запрет уже давно не новость во многих странах, но штраф оплатите не по украинскому тарифу;
- Франция – страна свободы и самовыражения. Вас никто не поймет, если вы будете осуждать незнакомых или знакомых вам людей (во что бы то ни стало, кроме нарушения законов).
Хорватия и zabranama (запреты)
Популярная страна для отдыха на море также должна была ввести определенные штрафы и ограничения, чтобы комфортно было не только туристам, но и местным жителям.
- запрещено носить одежду, каким-либо образом пропагандирующую употребление наркотиков. Оставляйте любимую футболку и кепку с конопляным листом дома;
- внимательно читайте таблички на входе в парк или при посещении достопримечательностей. В большинстве общественных мест запрещено распивать алкогольные напитки или курить. И не смотрите, что местные жгут на детских площадках (это их личная ответственность) или террасах кафе (здесь разрешено).
- перед тем, как стать ногами на фундамент или подмосток памятника, подумайте три раза, здесь это могут расценить как неуважение;
- за прогулку по городу с голым торсом вы заплатите 4 000 евро;
- не гуляйте по центру города с чемоданом, в некоторых городах за это могут оштрафовать.
США и 352 000 000 правил
Америка может удивить и испугать туристов, ведь запретов здесь столько, что можно изучать всю жизнь. И запомните "золотое правило": правила и штрафы отличаются в каждом штате. Жизнь это не облегчило, но вы уже на верном пути.
Самое важное, что нужно запомнить:
- В Иллинойсе даже не думайте бить крыс бейсбольной битой (нет, сегодня не 1 апреля, штраф за это 1000 долларов);
- убедится, что у вашей машины чистые шины, если вы в Миннесоте (на мосту вас могут оштрафовать на 2 000 долларов);
- лучше не ухаживать за незнакомкой или незнакомцем – это может быть расценено как сексуальное домогательство. И, может, вы готовы заплатить 25 долларов за любовь с первого взгляда;
- в Оклахоме не нужно прислоняться к стенам зданий общественных учреждений;
- если соберетесь в Джорджии отрубить курильщики голову в воскресенье – вы нарушитель закона;
- не будите медведей на Аляске, чтобы сделать хорошие селфи – это запрещено законом))).
Вообще–то, Америка страна свободы. И хотя, некоторые из правил могут показаться вам смешными, бессмысленными, ненужными, ваша свобода должна заканчиваться там, где начинается свобода других людей, тогда отдых в любой стране, своей тоже, будет приятным.