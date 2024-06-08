Как не стать 'русским туристом' за границей. Правила хорошего тона в самых популярных странах для отдыха

Путешествуя по миру и наталкиваясь на непонимание своих действий, опытные туристы составили список советов для последователей: "Как не нужно делать в разных странах". Эти советы оказались достаточно важными и помогают путешественникам быть вежливыми туристами, отличаясь от понятия "русский турист", что очень важно для украинцев, которых много сейчас в разных уголках Земли.

Если вы думаете, что перейти на родной язык достаточно, то ошибаетесь. Итальянцы, шведы, румыны, поляки и другие народы, в большинстве случаев, не отличают украинский от русского. К сожалению, так исторически сложилось. Но изменить это в будущем, в наших силах. Проявив уважение в другой стране и изучив правила хороших манер, в разных странах мира, можно избавить себя от многих недоразумений и досадных историй.

Жесты будут вежливым вариантом общения, только, если вы глухонемы. Источник: Источник: RDNE Stock project/Pexels Жесты будут вежливым вариантом общения, только, если вы глухонемы. Источник: Источник: RDNE Stock project/Pexels

Что касается языка

Вопрос не сложный и достаточно однозначный. Если приехали в другую страну, готовьтесь ладить хотя бы с Google переводчиком. И не нужно так удивляться, обращаясь по–английски (школьного уровня или С1) в Болгарии или Хорватии, Румынии или Чехии, далеко не все там вас поймут. Это не их невоспитанность и необразованность, это ваш вопрос вежливости в другой стране.

Что можно сделать:

изучить нужные фразы, еще в самолете или в автобусе (дорога все равно длинная);

научиться пользоваться переводчиком в телефоне и не стесняться давать читать человеку, к которому обращаетесь (это лучше, чем лепетать на своем, добиваясь, чтобы вас поняли);

не нужно раздражаться, когда вас не понимают, улыбнитесь и человек скорее пойдет на контакт и проявит терпение к вашей ситуации (это правило для всех стран в мире);

слова "извиняюсь", "благодарю" вместо "угу" будут плюсом в карму.

Гостиничный этикет имеет прописанные правила. Источник: Источник: cottonbro studio/Pexels Гостиничный этикет имеет прописанные правила. Источник: Источник: cottonbro studio/Pexels

Хорошие манеры в отелях

Отели за границей были свидетелями многих смешных и не очень историй, которые стали вирусными в интернете и теперь являются наглядным пособием: "как не надо делать". Станьте звездой соцсетей и прославиться на весь мир таким образом, вряд ли есть желание, поэтому не ленитесь ознакомиться с правилами и штрафами каждой гостиницы, в которой регистрируетесь (они могут отличаться). Есть правила хорошего тона, объединяющего все отели:

система "все включено" чаще не равняется потому, что вам можно все и желательно так, как хочется вам. Берите столько (напитков, еды и т.п.), сколько вы нуждаетесь именно сейчас;

блюда со шведского стола чаще всего запрещено приносить в номер. Можно не стесняться уточнить этот момент на рецепции;

рестораны и бары, имеющие террасы под открытым небом, могут иметь дресс код (обувь, парео и т.д.). Ознакомьтесь перед посещением, чтобы не слушать замечания во время отдыха (на которые заведение имеет полное право);

забирать с собой из отеля можно: гигиенические наборы в маленьких упаковках (они были предоставлены лично вам), бесплатные слоты минибара (в небольшом количестве, а не как известные русские туристы): печенье, одноразовые пакетики чая и сахара (если они вам понадобятся по дороге или в первый день приезда домой), бутылку с водой (если она не большая и не прикреплена к стене). Если вы в чем–то не уверены, лучше уточнить, вас за это не побьют.

ремонтировать сломающуюся вещь самостоятельно не нужно, особенно, если это сантехника. Такая "медвежья услуга" может стоить вам денег;

появляться у бассейнов в сильном нетрезвом состоянии (грань между "под шкафом" и "всем за мой счет" очень тонкая). За ненадлежащее поведение и подвержение себя и других туристов опасностью, в лучшем случае, оштрафуют, в худшем, выселят из гостиницы и внесут в черный список клиентов.

Ярких и приятных моментов отдыха в Италии может быть больше. Источник: Источник: giovanni/Pexels Ярких и приятных моментов отдыха в Италии может быть больше. Источник: Источник: giovanni/Pexels

Итальянское табу

Италия принимает туристов со всего мира, но понятие "руссо туристо" здесь звучит довольно часто и это не комплимент ни для кого. Сообразительные итальянцы даже добавили несколько десятков разных штрафов за ненадлежащее поведение, чтобы хоть как–то приструнить невежливых путешественников.

В Италии запрещено:

мужчинам ходить с обнаженным торсом по улицам, хоть в +54 градуса (Рим) ;

; есть в публичных местах у памятников. Это может испачкать исторически важные достопримечательности;

купаться в фонтанах и вытаскивать оттуда монеты (объяснения лишние);

пить воду ртом в питьевых фонтанчиках. Это не школьная столовая, это место, где люди могут наполнить бутылку или стакан, заботясь о чистоте и других людях;

вешать замочки, символизирующие вашу "любовь без границ" везде, где вам понравилось. Если ваша свадьба или помолвка проходят в Италии, лучше уточнить, где можно провести такой "ритуал";

шагать по Испанской лестнице с чемоданом или коляской (это историческое наследие);

в Венеции запрещено купаться в каналах (это небезопасно);

запрещено купаться в каналах (это небезопасно); пить алкоголь после 20.00 и до 8.00;

ходить в самом купальнике;

кормить голубей;

на пляжах запрещено собирать ракушки (даже несколько на подарки);

лежать на лавочках или сидеть на лестнице, по которой передвигаются другие люди.

Целуйтесь в разрешенных местах в Париже. Источник: Источник: Dimitri Kuliuk/Pexels Целуйтесь в разрешенных местах в Париже. Источник: Источник: Dimitri Kuliuk/Pexels

Французский моветон

Романтическое путешествие может быть испорчено, если вы лезете "со своим караваем" в чужую страну. У французов есть другие вкусы в одежде, вкусы в еде и традиции есть, другая манера общения и чувство юмора. С этими советами вам удастся расслабиться и насладиться путешествием.

посещая рестораны (среднего уровня) во Франции, рассчитывайте на незначительное внимание официанта. Первый раз еще к вам подойдут, чтобы принять заказ, а вот чтобы рассчитаться придется ловить взгляд официанта и требовать его внимания. Это норма для французов;

трудно поверить, но самая романтичная страна штрафует за поцелуи на вокзале. Запрет длится уже более 100 лет, берегите французскую традицию и вы. Меньше шансов опоздать на поезд;

не пользуйтесь телефоном при передвижении по машине или переходя дорогу по пешеходному переходу. Этот запрет уже давно не новость во многих странах, но штраф оплатите не по украинскому тарифу;

Франция – страна свободы и самовыражения. Вас никто не поймет, если вы будете осуждать незнакомых или знакомых вам людей (во что бы то ни стало, кроме нарушения законов).

Кто сказал, что свиньям нельзя? Это в правилах не прописано. Источник: Источник: Pixabay/Pexels Кто сказал, что свиньям нельзя? Это в правилах не прописано. Источник: Источник: Pixabay/Pexels

Хорватия и zabranama (запреты)

Популярная страна для отдыха на море также должна была ввести определенные штрафы и ограничения, чтобы комфортно было не только туристам, но и местным жителям.

запрещено носить одежду, каким-либо образом пропагандирующую употребление наркотиков. Оставляйте любимую футболку и кепку с конопляным листом дома;

внимательно читайте таблички на входе в парк или при посещении достопримечательностей. В большинстве общественных мест запрещено распивать алкогольные напитки или курить. И не смотрите, что местные жгут на детских площадках (это их личная ответственность) или террасах кафе (здесь разрешено).

перед тем, как стать ногами на фундамент или подмосток памятника, подумайте три раза, здесь это могут расценить как неуважение;

за прогулку по городу с голым торсом вы заплатите 4 000 евро;

не гуляйте по центру города с чемоданом, в некоторых городах за это могут оштрафовать.

Права и обязанности должны быть равны всем. Источник: Источник: Sam Lion/Pexels Права и обязанности должны быть равны всем. Источник: Источник: Sam Lion/Pexels

США и 352 000 000 правил

Америка может удивить и испугать туристов, ведь запретов здесь столько, что можно изучать всю жизнь. И запомните "золотое правило": правила и штрафы отличаются в каждом штате. Жизнь это не облегчило, но вы уже на верном пути.

Самое важное, что нужно запомнить:

В Иллинойсе даже не думайте бить крыс бейсбольной битой (нет, сегодня не 1 апреля, штраф за это 1000 долларов);

убедится, что у вашей машины чистые шины, если вы в Миннесоте (на мосту вас могут оштрафовать на 2 000 долларов);

лучше не ухаживать за незнакомкой или незнакомцем – это может быть расценено как сексуальное домогательство. И, может, вы готовы заплатить 25 долларов за любовь с первого взгляда;

в Оклахоме не нужно прислоняться к стенам зданий общественных учреждений;

если соберетесь в Джорджии отрубить курильщики голову в воскресенье – вы нарушитель закона;

не будите медведей на Аляске, чтобы сделать хорошие селфи – это запрещено законом))).

Вообще–то, Америка страна свободы. И хотя, некоторые из правил могут показаться вам смешными, бессмысленными, ненужными, ваша свобода должна заканчиваться там, где начинается свобода других людей, тогда отдых в любой стране, своей тоже, будет приятным.