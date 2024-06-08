Як не стати ''руським туристом'' за кордоном. Правила хорошого тону в найпопулярніших країнах для відпочинку

Подорожуючи світом та наштовхуючись на нерозуміння своїх дій, досвідчені туристи склали список порад для наслідувачів: "Як не потрібно робити в різних країнах". Ці поради виявилися досить важливими, та допомагають мандрівникам бути ввічливими туристами й відрізнятися від поняття "руський турист", що досить важливо для українців, яких багато зараз в різних куточках Землі.

Якщо ви гадаєте, що перейти на рідну мову достатньо, то дзуськи. Італійці, шведи, румуни, поляки та інші народи в більшості випадків не відрізняють українську від російської. На жаль, так історично склалося. Та змінити це в майбутньому, в наших силах. Проявивши повагу в іншій країні та вивчивши правила гарних манер у різних країнах світу, можна позбавити себе від багатьох непорозумінь та прикрих історій.

Жести будуть ввічливим варіантом спілкування, тільки, якщо ви глухонімий. Джерело: Джерело: RDNE Stock project/Pexels

Щодо мови

Питання не складне і досить однозначне. Якщо приїхали в іншу країну, готуйтеся ладнати хоча б з Google перекладачем. І не потрібно так дивуватися, звертаючись англійською (шкільного рівня чи С1) у Болгарії або Хорватії, Румунії або Чехії, далеко не всі там вас зрозуміють. Це не їх невихованість і неосвіченість, це ваше питання ввічливості в іншій країні.

Що можна зробити:

вивчити потрібні фрази, ще в літаку або в автобусі (дорога все одно довга);

навчитися користуватися перекладачем у телефоні та не соромитися давати читати людині, до якої звертаєтеся (це краще, ніж лепетати на своєму, добиваючись, щоб вас зрозуміли);

не потрібно дратуватися коли вас не розуміють, посміхніться і людина швидше піде на контакт і проявить терпіння до вашої ситуації (це правило для всіх країн у світі);

слова "перепрошую", "дякую" замість "угу" будуть плюсом в карму.

Готельний етикет має прописані правила. Джерело: Джерело: cottonbro studio/Pexels

Гарні манери в готелях

Готелі за кордоном були свідками багатьох смішних та й не дуже історій, які стали вірусними в інтернеті та тепер є наочним посібником: "як не треба робити". Стати зіркою соцмереж, та прославитися на весь світ таким чином, навряд є бажання, тож не лінуйтеся ознайомитися з правилами та штрафами кожного готелю, в якому реєструєтеся (вони можуть відрізнятися). Є правила гарного тону, що об’єднує всі готелі:

система "все включено" частіше не рівняється тому, що вам можна все і бажано так, як хочеться вам. Беріть стільки (напоїв, їжі тощо), скільки ви потребуєте саме зараз;

блюда зі шведського столу, частіше за все, заборонено приносити в номер. Можна не соромитися уточнити цей момент на рецепції;

ресторани та бари, які мають тераси просто неба, можуть мати дрес код (взуття, парео тощо). Ознайомтеся перед відвідуванням, щоб не слухати зауваження під час відпочинку (на які заклад має повне право);

забирати з собою з готелю можна: гігієнічні набори в маленьких пакуваннях (вони були надані особисто вам), безкоштовні слоти мінібару (у невеликій кількості, а не як відомі "руські туристи"): печиво, одноразові пакетики чаю та цукру (якщо вони вам знадобляться по дорозі або в перший день приїзду додому), пляшку з водою (якщо вона не велика та не прикріплена до стіни). Якщо ви в чомусь не впевнені, краще уточнити, вас за це не відлупцюють.

ремонтувати річ, яка зламалася, самостійно не потрібно, особливо, якщо це сантехніка. Така "ведмежа послуга" може коштувати вам грошей;

з’являтися біля басейнів у сильному нетверезому стані (грань між "під шафе" та "всім за мій рахунок" дуже тонка). За неналежну поведінку і наражання себе та інших туристів на небезпеку, в кращому випадку, оштрафують, в гіршому, виселять з готелю та внесуть до чорного списку клієнтів.

Яскравих та приємних моментів відпочинку в Італії може бути більше. Джерело: Джерело: giovanni/Pexels

Італійське табу

Італія приймає туристів з усього світу, але поняття "руссо туристо" тут звучить досить часто і це не комплімент ні для кого. Кмітливі італійці навіть додали кілька десятків різних штрафів за неналежну поведінку, щоб хоч якось приструнити неввічливих мандрівників.

В Італії заборонено:

чоловікам ходити з оголеним торсом по вулицях, хоч в +54 градуси (Рим) ;

; їсти у публічних місцях біля пам’ятників. Це може забруднити історично важливі атракції;

купатися у фонтанах та витягати звідти монети (пояснення зайві);

пити воду ротом у питних фонтанчиках. Це не шкільна столова, це місце, де люди можуть наповнити пляшку, або склянку, піклуючись про чистоту та інших людей;

вішати замочки, які символізують ваше "кохання без кордонів" всюди, де вам сподобалося. Якщо ваше весілля чи заручини відбуваються в Італії, краще уточнити, де можна провести такий "ритуал";

крокувати Іспанськими сходами з валізою чи візочком (це історична спадщина);

у Венеції заборонено купатися в каналах (це небезпечно);

заборонено купатися в каналах (це небезпечно); пити алкоголь після 20.00 та до 8.00;

ходити в самому купальнику;

годувати голубів;

на пляжах заборонено збирати мушлі (навіть декілька на подарунки);

лежати на лавочках або сидіти на сходах, якими пересуваються інші люди.

Цілуйтеся у дозволених місцях в Парижі. Джерело: Джерело: Dimitri Kuliuk/Pexels

Французький моветон

Романтична подорож може бути зіпсована, якщо ви лізете "зі своїм короваєм" в чужу країну. Французи мають інші смаки в одязі, смаки у їжі та традиції їсти, іншу манеру спілкування та почуття гумору. З цими порадами вам вдасться розслабитися та насолодитися мандрівкою.

відвідуючи ресторани (середнього рівня) у Франції розраховуйте на не значну увагу офіціанта. Перший раз ще до вас підійдуть, щоб прийняти замовлення, а от, щоб розрахуватися доведеться ловити погляд офіціанта та вимагати його уваги. Це норма для французів;

важко повірити, але найромантичніша країна штрафує за поцілунки на вокзалі. Заборона триває вже понад 100 років, бережіть французьку традицію й ви. Менше шансів запізнитися на потяг;

не користуйтеся телефоном під час пересування машиною, чи переходячи дорогу пішохідним переходом. Ця заборона вже давно не новина у багатьох країнах, але штраф оплатите не по українському тарифові;

Франція – країна свободи та самовираження. Вас ніхто не зрозуміє, якщо ви будете засуджувати незнайомих чи знайомих вам людей (за будь-що, крім порушення законів).

Хто сказав, що свиням не можна? Це в правилах не прописане. Джерело: Джерело: Pixabay/Pexels

Хорватія та zabranama (заборони)

Популярна країна для відпочинку на морі, також мусила ввести певні штрафи й обмеження, щоб комфортно було не лишень туристам, але й місцевим мешканцям.

заборонено носити одяг, що будь–яким чином пропагандує вживання наркотиків. Залишайте улюблену футболку та кепку з конопляним листком вдома;

уважно читайте таблички на вході в парк чи при відвідуванні атракцій. У більшості громадських місць заборонено розпивати алкогольні напої чи палити. І не дивіться, що місцеві палять на дитячих майданчиках (це їх особиста відповідальність) чи терасах кафе (тут дозволено).

перед тим, як стати ногами на фундамент чи підмосток пам’ятника подумайте три рази, тут це можуть розцінити як неповагу;

за прогулянку містом з голим торсом ви заплатите 4 000 євро;

не гуляйте центром міста з валізою, в деяких містах за це можуть оштрафувати.

Права та обов'язки мають бути рівними для всіх. Джерело: Джерело: Sam Lion/Pexels

США та 352 000 000 правил

Америка може здивувати та налякати туристів, адже заборон тут стільки, що можна вивчати все життя. Та запам’ятайте "золоте правило": правила та штрафи відрізняються у кожному штаті. Життя це не полегшило, та ви вже на вірному шляху.

Найважливіше, що потрібно запам’ятати:

В Іллінойсі навіть не думайте бити щурів бейсбольною битою (ні, сьогодні не 1 квітня, штраф за це 1000 доларів);

впевниться, що у вашої машини чисті шини, якщо ви у Міннесоті (на мосту вас можуть оштрафувати на 2 000 доларів);

краще не залицятися до незнайомки чи незнайомця – це може бути розцінено, як сексуальне домагання. Та, може ви готові заплатити 25 доларів за кохання з першого погляду;

у Оклахомі не потрібно притулятися до стін будівель громадських установ;

якщо зберетеся у Джорджії відрубати курці голову у неділю – ви порушник закону;

не будіть ведмедів на Алясці, щоб зробити гарні селфі – це заборонено законом))).

Взагалі–то, Америка країна свободи. І хоча, деякі з правил можуть здатися вам смішними, безглуздими, непотрібними, ваша свобода має закінчуватися там, де починається свобода інших людей, тоді відпочинок у будь–якій країні, своїй теж, буде приємним.