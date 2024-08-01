Как наладить отношения с родителями?
У одних родителей мальчик был. Звали его дядя Фёдор. Потому что он был очень серьёзный и самостоятельный. Он в четыре года читать научился, а в шесть уже сам себе суп варил. В общем, он был очень хороший мальчик. И родители были хорошие — папа и мама...
Вы же знаете эту историю? Все в ней добрые люди: и мальчик, и папа с мамой. И никто бы не подумал, что продолжится она непониманием в семье, побегом ребёнка из дома и дальнейшим скитанием с бездомными животными по заброшенной деревне.
Помните, как всё начиналось? Мальчик привёл в дом жить кота, но его мама категорически против. Властная женщина не пробует найти компромисс, манипулирует отцом, заставляя сделать роковой выбор: "Или кот — или я". Мы не видим конструктивного диалога, попыток выяснить, чего именно опасается мать. Если того, что за котом нужно ухаживать — дядя Фёдор уже самостоятельный, значит, может взять ответственность на себя. Если у неё аллергия на шерсть, то надо объяснить ребёнку, что здоровье мамы важнее. Единственным же аргументом мамы было то, что кот не приносит пользу.
В корне проблемы резкие эмоциональные решения, нет попыток обсудить ситуацию. Каждый придерживается своего убеждения, не задумываясь о том, как наладить отношения в семье.
Такое происходит почти у всех. Когда дети вырастают, общение остаётся таким же. Родители считают себя авторитетными, потому что у них есть опыт, дети считают себя авторитетными, потому что живут в ногу со временем и, как им кажется, лучше понимают современный мир. Учитывая разные ценности поколений, особенности характера детей и родителей, конфликты неизбежны. Чтобы знать, как их наладить, нужно разобраться в особенностях родительско-детских отношений.
Типы отношений родителя к ребёнку
Принято считать, что любое отношение родителя к ребёнку оправдано любовью, родитель знает, что делает и как правильно воспитывать. Но как показывает жизнь, родители часто ошибаются. Из-за собственных пережитых травм, недостатка информации, заблуждений, их отношение и воспитательные методы плохо сказываются на детях. Зная, в чём именно ошибается родитель, легче понять как наладить с ним отношения. Ниже перечислены типы поведения родителей, которые негативно сказываются на отношениях с детьми.
- Слишком много заботы. "Отойди от окна, там дует. Не бегай, упадёшь и разобьешь коленки. Не трогай кошку, у неё могут быть блохи. Не общайся с этой девочкой, она дурно пахнет. Кушай больше, а то животик лечить придётся" Конечно, родители должны предупреждать ребёнка о возможных опасностях. Но если акцентировать на них внимание, он убеждается, что мир соткан из неприятностей и в разных жизненных ситуациях будет чувствовать себя жертвой. Некоторые дети раздражаются от постоянного присутствия родителя и вырастают бунтарями, делают всё наперекор.
- Стремление контролировать. Отношение похоже на гиперопеку, но оно связано не только с желанием оградить чадо от всех бед, но и навязать своё мнение. Родитель стремится к полной власти над ребёнком, нарушая его личные границы. В сериале "Чёрное зеркало" есть эпизод, где беспокойная мама решается внедрить в мозг дочери чип, который позволяет контролировать ребёнка. Мать может следить на экране планшета за тем, что в данный момент видит её ребёнок своими глазами. Также, там есть функция, которая замыливает перед глазами ребёнка опасные сцены: злых собак, вид крови, страдания людей. История заканчивается трагедией: дочь в припадке агрессии избивает мать, не видя крови и её мучений и сбегает из дома. Стремление родителя к тотальному контролю приводит к тому, что ребёнок хочет как можно быстрее отдалиться от родителей и меньше контактировать с ними.
- Равнодушие. Ребёнок не получает должного внимания и предоставлен сам себе. Родитель может интересоваться успехами в школе или секции, но не спрашивает, как ребёнок себя чувствует, о чём думает, что его беспокоит. Часто дети, чьи родители не проявляли к ним эмоций, вырастают с убеждением, что они не достойны любви. Они испытывают некоторые трудности во взаимоотношениях с другими людьми, с родителями холодны или не поддерживают связь. В зависимости от характера, у некоторых детей может проявиться желание постоянно доказывать родителю, что он хороший ребёнок. Часто, попытки угодить родители не оценивают, и дети продолжают страдать.
- Раздражение. Ребёнок "всё делает не так", "бестолковый", "ни на что сам не способен". Когда родитель из раза в раз повторяет это, ребёнок замыкается в себе и чувствует себя виноватым. Также, реакцией на раздражение родителей может стать агрессия со стороны ребёнка. В таких отношениях будет присутствовать напряжение и конфликты.
- Воспитание копии. Родители не обращают внимание на ребёнка, как на самостоятельную личность. Не берут во внимание его желания и способности. Мамы и папы руководствуются собственными нереализованными мечтами. Вместо саморазвития они занимаются навязыванием ребёнку определённой роли. Как правило, ребёнок в такой семье вырастает нервным, неуверенным в себе и с глубоким ощущением нереализованности − это вполне закономерно, ведь он делал, то, что от него требовали родители, а также забывал о своих потребностях и ценностях. Дети, которых так воспитывали, могут годами таить обиду на родителей и винить их в своих проблемах.
Как наладить отношения с родителями?
Посмотрите на ситуацию объективно, попробуйте поискать проблему и в себе, и в родителях. Чаще всего обе стороны в чём-то заблуждаются. Помните основные правила:
- Учитывайте возраст. Чем старше человек, тем ему сложнее меняться. Он копил опыт и находил подтверждения своим убеждениям всю жизнь. Научить его видеть мир иначе — сложная задача. Вы можете повлиять на некоторые убеждения, но делать это нужно мягко и постепенно.
- Не учите их жить. Каких бы успехов вы ни добились, родители будут чувствовать себя авторитетами. Они ждут от вас уважения, а не порицания. Не высказывайте родителям замечания, лучше предложения.
- Покажите, что вы взрослый человек. Если проблема в том, что о вас слишком много заботились или продолжают это делать, покажите родителям, что вы неплохо справляетесь сами. Поблагодарите их за то, чему они вас научили.
- Поддерживайте в трудной ситуации. Когда причина напряжённых отношений в большом стрессе, пережитом родителем, единственно правильным решением станет принятие. Да, так случилось, так бывает. Нужно жить дальше и искать поводы для радости в жизни. Если человеку трудно справляться одному, порекомендуйте ему консультацию специалиста.
- Разговаривайте о том, что беспокоит. Если вы видите, что родитель зол или расстроен, поинтересуйтесь причиной. Возможно, у него что-то болит или не ладится в жизни. Даже если вам нагрубили сгоряча, спрашивайте о причинах плохого настроения спокойно, без раздражения, как спрашивали бы у хорошего друга, которому хотите помочь.
- Пишите, если не хотят слушать. Когда папа или мама даже слушать вас не хотят и машут рукой на все все ваши попытки вразумить — напишите письмо. Возможно, написанные слова более ясно отразят вашу мысль.
- Примите их образ жизни. Они вряд ли будут готовы его поменять, тем более без веского повода. Если ваши родители привыкли экономить, покупая дешёвые вещи, а потом ругаться, какой некачественный товар им вечно продают — это их выбор. Вы можете мягко намекнуть родителям, что лучше купить вещь подороже и она будет служить дольше. Не слушаются? Дайте им право жить так, как они считают правильным.
- Обозначьте границы. Когда родители смотрят политические программы и норовят втянуть вас в информационные потоки, а вы не хотите — скажите им об этом. Аккуратно, без обвинений и претензий. Просто вам не интересна политика. У них свои интересы, у вас свои. Это нормально.
- Проявляйте заботу. Интересуйтесь тем, как у родителей дела. Им хочется вашего внимания. Ведите обычную беседу, не давайте советы, говорите без оценивания и замечаний.
- Проводите вместе время. Это должно быть приятное времяпровождение. Прогулки на природе, семейные игры, просмотр любимых фильмов.
Начните с себя
Занимайтесь саморазвитием. Чем больше вы будете уделять времени своему личностному и профессиональному росту — тем взрослее и мудрее будете выглядеть в глазах родителей. Также, человек, развивающий психологические навыки умеет искать компромиссные решения и правильно выстраивать общение, объективно оценивать сложную ситуацию и видеть способы выхода из неё.
Учитесь управлять эмоциями. Иногда кажется, что они захлёстывают с головой и вы не в силах ими управлять. Всё же, человек может научиться контролировать себя и понимать, как и когда выражать эмоции и распознавать эмоции других людей. Для начала, попробуйте посмотреть на ситуацию в своей семье глазами наблюдателя, будто это происходит не с вами. Встав на позицию "человека со стороны", вы сможете холодной головой оценить проблему отношений с родителями и попробовать найти решение.
Не бойтесь просить прощения. Если вы чувствуете, что где-то задели родителя — извинитесь. Будьте добрее: благодарите, обнимайте, любите.