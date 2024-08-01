Как наладить отношения с родителями?

У одних родителей мальчик был. Звали его дядя Фёдор. Потому что он был очень серьёзный и самостоятельный. Он в четыре года читать научился, а в шесть уже сам себе суп варил. В общем, он был очень хороший мальчик. И родители были хорошие — папа и мама...

Вы же знаете эту историю? Все в ней добрые люди: и мальчик, и папа с мамой. И никто бы не подумал, что продолжится она непониманием в семье, побегом ребёнка из дома и дальнейшим скитанием с бездомными животными по заброшенной деревне.

Помните, как всё начиналось? Мальчик привёл в дом жить кота, но его мама категорически против. Властная женщина не пробует найти компромисс, манипулирует отцом, заставляя сделать роковой выбор: "Или кот — или я". Мы не видим конструктивного диалога, попыток выяснить, чего именно опасается мать. Если того, что за котом нужно ухаживать — дядя Фёдор уже самостоятельный, значит, может взять ответственность на себя. Если у неё аллергия на шерсть, то надо объяснить ребёнку, что здоровье мамы важнее. Единственным же аргументом мамы было то, что кот не приносит пользу.

В корне проблемы резкие эмоциональные решения, нет попыток обсудить ситуацию. Каждый придерживается своего убеждения, не задумываясь о том, как наладить отношения в семье.

Такое происходит почти у всех. Когда дети вырастают, общение остаётся таким же. Родители считают себя авторитетными, потому что у них есть опыт, дети считают себя авторитетными, потому что живут в ногу со временем и, как им кажется, лучше понимают современный мир. Учитывая разные ценности поколений, особенности характера детей и родителей, конфликты неизбежны. Чтобы знать, как их наладить, нужно разобраться в особенностях родительско-детских отношений.

Типы отношений родителя к ребёнку

Принято считать, что любое отношение родителя к ребёнку оправдано любовью, родитель знает, что делает и как правильно воспитывать. Но как показывает жизнь, родители часто ошибаются. Из-за собственных пережитых травм, недостатка информации, заблуждений, их отношение и воспитательные методы плохо сказываются на детях. Зная, в чём именно ошибается родитель, легче понять как наладить с ним отношения. Ниже перечислены типы поведения родителей, которые негативно сказываются на отношениях с детьми.

Слишком много заботы. "Отойди от окна, там дует. Не бегай, упадёшь и разобьешь коленки. Не трогай кошку, у неё могут быть блохи. Не общайся с этой девочкой, она дурно пахнет. Кушай больше, а то животик лечить придётся" Конечно, родители должны предупреждать ребёнка о возможных опасностях. Но если акцентировать на них внимание, он убеждается, что мир соткан из неприятностей и в разных жизненных ситуациях будет чувствовать себя жертвой. Некоторые дети раздражаются от постоянного присутствия родителя и вырастают бунтарями, делают всё наперекор. Стремление контролировать. Отношение похоже на гиперопеку, но оно связано не только с желанием оградить чадо от всех бед, но и навязать своё мнение. Родитель стремится к полной власти над ребёнком, нарушая его личные границы. В сериале "Чёрное зеркало" есть эпизод, где беспокойная мама решается внедрить в мозг дочери чип, который позволяет контролировать ребёнка. Мать может следить на экране планшета за тем, что в данный момент видит её ребёнок своими глазами. Также, там есть функция, которая замыливает перед глазами ребёнка опасные сцены: злых собак, вид крови, страдания людей. История заканчивается трагедией: дочь в припадке агрессии избивает мать, не видя крови и её мучений и сбегает из дома. Стремление родителя к тотальному контролю приводит к тому, что ребёнок хочет как можно быстрее отдалиться от родителей и меньше контактировать с ними. Равнодушие. Ребёнок не получает должного внимания и предоставлен сам себе. Родитель может интересоваться успехами в школе или секции, но не спрашивает, как ребёнок себя чувствует, о чём думает, что его беспокоит. Часто дети, чьи родители не проявляли к ним эмоций, вырастают с убеждением, что они не достойны любви. Они испытывают некоторые трудности во взаимоотношениях с другими людьми, с родителями холодны или не поддерживают связь. В зависимости от характера, у некоторых детей может проявиться желание постоянно доказывать родителю, что он хороший ребёнок. Часто, попытки угодить родители не оценивают, и дети продолжают страдать. Раздражение. Ребёнок "всё делает не так", "бестолковый", "ни на что сам не способен". Когда родитель из раза в раз повторяет это, ребёнок замыкается в себе и чувствует себя виноватым. Также, реакцией на раздражение родителей может стать агрессия со стороны ребёнка. В таких отношениях будет присутствовать напряжение и конфликты. Воспитание копии. Родители не обращают внимание на ребёнка, как на самостоятельную личность. Не берут во внимание его желания и способности. Мамы и папы руководствуются собственными нереализованными мечтами. Вместо саморазвития они занимаются навязыванием ребёнку определённой роли. Как правило, ребёнок в такой семье вырастает нервным, неуверенным в себе и с глубоким ощущением нереализованности − это вполне закономерно, ведь он делал, то, что от него требовали родители, а также забывал о своих потребностях и ценностях. Дети, которых так воспитывали, могут годами таить обиду на родителей и винить их в своих проблемах.

Как наладить отношения с родителями?

Посмотрите на ситуацию объективно, попробуйте поискать проблему и в себе, и в родителях. Чаще всего обе стороны в чём-то заблуждаются. Помните основные правила:

Учитывайте возраст. Чем старше человек, тем ему сложнее меняться. Он копил опыт и находил подтверждения своим убеждениям всю жизнь. Научить его видеть мир иначе — сложная задача. Вы можете повлиять на некоторые убеждения, но делать это нужно мягко и постепенно. Не учите их жить. Каких бы успехов вы ни добились, родители будут чувствовать себя авторитетами. Они ждут от вас уважения, а не порицания. Не высказывайте родителям замечания, лучше предложения. Покажите, что вы взрослый человек. Если проблема в том, что о вас слишком много заботились или продолжают это делать, покажите родителям, что вы неплохо справляетесь сами. Поблагодарите их за то, чему они вас научили. Поддерживайте в трудной ситуации. Когда причина напряжённых отношений в большом стрессе, пережитом родителем, единственно правильным решением станет принятие. Да, так случилось, так бывает. Нужно жить дальше и искать поводы для радости в жизни. Если человеку трудно справляться одному, порекомендуйте ему консультацию специалиста. Разговаривайте о том, что беспокоит. Если вы видите, что родитель зол или расстроен, поинтересуйтесь причиной. Возможно, у него что-то болит или не ладится в жизни. Даже если вам нагрубили сгоряча, спрашивайте о причинах плохого настроения спокойно, без раздражения, как спрашивали бы у хорошего друга, которому хотите помочь. Пишите, если не хотят слушать. Когда папа или мама даже слушать вас не хотят и машут рукой на все все ваши попытки вразумить — напишите письмо. Возможно, написанные слова более ясно отразят вашу мысль. Примите их образ жизни. Они вряд ли будут готовы его поменять, тем более без веского повода. Если ваши родители привыкли экономить, покупая дешёвые вещи, а потом ругаться, какой некачественный товар им вечно продают — это их выбор. Вы можете мягко намекнуть родителям, что лучше купить вещь подороже и она будет служить дольше. Не слушаются? Дайте им право жить так, как они считают правильным. Обозначьте границы. Когда родители смотрят политические программы и норовят втянуть вас в информационные потоки, а вы не хотите — скажите им об этом. Аккуратно, без обвинений и претензий. Просто вам не интересна политика. У них свои интересы, у вас свои. Это нормально. Проявляйте заботу. Интересуйтесь тем, как у родителей дела. Им хочется вашего внимания. Ведите обычную беседу, не давайте советы, говорите без оценивания и замечаний. Проводите вместе время. Это должно быть приятное времяпровождение. Прогулки на природе, семейные игры, просмотр любимых фильмов.

Начните с себя

Занимайтесь саморазвитием. Чем больше вы будете уделять времени своему личностному и профессиональному росту — тем взрослее и мудрее будете выглядеть в глазах родителей. Также, человек, развивающий психологические навыки умеет искать компромиссные решения и правильно выстраивать общение, объективно оценивать сложную ситуацию и видеть способы выхода из неё.

Учитесь управлять эмоциями. Иногда кажется, что они захлёстывают с головой и вы не в силах ими управлять. Всё же, человек может научиться контролировать себя и понимать, как и когда выражать эмоции и распознавать эмоции других людей. Для начала, попробуйте посмотреть на ситуацию в своей семье глазами наблюдателя, будто это происходит не с вами. Встав на позицию "человека со стороны", вы сможете холодной головой оценить проблему отношений с родителями и попробовать найти решение.

Не бойтесь просить прощения. Если вы чувствуете, что где-то задели родителя — извинитесь. Будьте добрее: благодарите, обнимайте, любите.