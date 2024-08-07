Как избежать развода и сохранить семью

Переломные моменты в отношениях между супругами часто становятся началом разговоров о разводе. Единственный ли это выход и что делать, если кто-либо из пары не хочет разрыва? Далее мы поделимся советами: как избежать развода и сохранить отношения, если вы действительно дорожите ими.

Как избежать развода: 7 советов

В период влюблённости муж и жена готовы на взаимные уступки, проявляя свою снисходительность, доброту и уважение. Они замечают только хорошее в партнёре и думают, что он останется таким на протяжении всего периода отношений. Но проходит время, накапливаются нерешенные проблемы, в результате чего взаимодействие может измениться в худшую сторону. И когда не получается восстановить гармонию, пара задумывается о разрыве отношений.

Причиной может стать отсутствие навыков решения конфликта и грамотного ведения диалога. Предлагаем 7 советов, как не допустить развода и наладить отношения.

Выясните причину разлада

Вопрос о разводе либо озвучивается, либо обдумывается каждым партнёром самостоятельно. Многие видят в нём решение всех проблем. Но так ли это? То, что вам кажется единственным приемлемым вариантом, может повлечь за собой череду продолжительных конфликтов, которые только усугубят положение дел. Не нужно сохранять брак вопреки всему. Важно понять целесообразность решения, чтобы затем не испытывать горечи сожаления. Особенно, если в семье есть дети.

Семейная жизнь хорошо раскрывает недостатки, изъяны и слабости. И не всегда их легко увидеть и признать в себе.

Тем не менее, за время отношений у каждого из супругов накапливается множество обид и недоговорённостей: бытовые конфликты, неверность, отсутствие взаимопонимания и уважения.

Сформулируйте свои претензии. Затем предложите партнёру также проанализировать свои ощущения и изложить их на бумаге. А потом подумайте над тем, какими вы хотите видеть отношения в будущем и что для этого нужно сделать.

Выяснив первопричину, вы сможете вместе двигаться на пути к решению конфликта и не допустить развода с мужем или женой.

Решите, чего хочет каждый из вас

Когда дело доходит до вопросов о разводе, выясните позицию партнера: развода хотят оба или же один из супругов? Если муж и жена обоюдно приняли решение об окончании отношений, но никто из них не делает попытки решить вопрос сиюминутно, значит в таком случае есть шанс реанимировать союз. И если оба нацелены на примирение — у пары достаточно шансов возобновить отношения и вернуть страсть.

Но бывают ситуации, когда муж пытается предотвратить развод с женой, но не знает, нужно ли ей это. Скорее всего, в этот момент женщина обижена и опустошена, ей кажется, что мириться нет смысла, ведь лучше уже не станет. Здесь важно дать ей время остыть, успокоиться и обдумать положение вещей без лишней суеты и давления. А затем уже начинать разговоры о совместном будущем и путях примирения.

Если жена хочет избежать развода с мужем, но он настроен скептически, важно выяснить причину его решения и поговорить, заинтересован ли он в прекращении конфликта.

Не вешайте ярлыки

Не приписывайте отдельные поступки качествам личности. В период эмоциональных качелей вы склонны больше замечать негативные черты характера и со временем программируете мозг видеть только плохое: опять опоздал, не купил то, что просили, не подарил цветы, забыл о годовщине. Но является ли это поводом, чтобы действительно поставить точку в отношениях? Скорее всего — нет. Это обычные бытовые недопонимания, которые можно решить путем диалога и компромисса.

Научитесь разделять недостатки и недостойное поведение, чтобы избежать развода и сохранить семью. Попробуйте сконцентрироваться на тех положительных качествах, которые есть в каждом человеке. Возможно, за время брака вы к ним привыкли и перестали замечать.

Чтобы найти взаимопонимание, попробуйте договориться или предложите пойти к семейному психологу, чтобы наладить гармоничные отношения. Если ваши просьбы и предложения не вызывают ответной положительной реакции, а только укоры и оскорбления, — тогда стоит задуматься, почему вы позволяете так с собой обращаться.

Высказывайте обиды сразу

Не копите в себе негатив, если партнёр обидел вас своим поведением или же наоборот, бездействием. Зачастую вторая половинка не догадывается, что вы огорчены, потому что вы молчите и ждёте чистосердечного раскаяния. Но так не бывает! Эмпатия, безусловно, важный навык, но она не возникает на ровном месте только потому, что люди живут вместе.

Затаённая обида вызывает чувство ненужности и обесценивания эмоций в глазах близкого человека. Попробуйте в такой ситуации не взращивать обиду. Говорите о своём недовольстве незамедлительно. Используйте для этого нейтральные обороты, без агрессии и лишней эмоциональности.

Не переходите на личности

Обидно вам, обидно и партнёру. Каждый накапливает за время отношений свои тревоги, делает поспешные выводы и отчаивается что-либо изменить. Если превратить диалог исключительно в выяснение отношений, вы сможете разве что высказаться, но не продвинетесь в решении конфликта.

Как избежать развода с женой или мужем? Учитесь слушать, не перебивая. Таким образом вы покажете, что уважаете партнёра, его или её переживания. Говорите о своих чувствах, которые вы испытываете в момент диалога. Озвучивая свои переживания, вы избавляете друг друга от болезненных ощущений, связанных с той или иной ситуацией.

Уделите внимание мелочам

Каждый из вас рос в разных условиях, со своими традициями и правилами, и то, что было принято в вашей семье, может абсолютно не восприниматься партнёром. Поговорите с любимым человеком откровенно о том, какие ритуалы или слова важны для него, чтобы он чувствовал себя ценным и любимым. Расспросите, как в его семье проводили праздники, встречали друг друга с работы, как поддерживали в сложных ситуациях.

Чтобы не допустить развода с мужем или женой, каждый день озвучивайте благодарность партнёру за то, что важно для вас. Сначала будет непривычно выделять такие моменты, но вскоре вы увидите, как ваше внимание сосредотачивается на позитивных качествах.

Поводов для благодарности может быть много: муж вовремя пришел с работы, чтобы помочь вам, и прикупил по дороге домой ваше любимое лакомство. Жена приготовила ужин, даже если очень устала, погладила вам рубашку на утро, хотя вы забыли её об этом попросить.

Делайте что-то новое вместе

Покорить новые страны, научиться играть на гитаре, пройти курс кулинарного мастерства — всё это действенные методы предотвратить развод и побороть в отношениях рутину. Совсем не важен бюджет и специфика деятельности, главное правило — новизна хобби для вас обоих. Эйфория от обучения чему-то новому или от совместных достижений сплачивает даже малознакомых людей. Вспомните, как дружны становятся коллеги после тематического тимбилдинга или дружного новогоднего корпоратива. А у пары уж тем более достаточно поводов, чтобы порадоваться вместе. Вы заметите, насколько интересней станет ваша жизнь и отношения. У вас появятся новые поводы для радости и развития в паре.

Семья — это ценность, которую иногда так трудно обрести, но так легко разрушить.

Часто не хватает последнего усилия, чтобы её сохранить. Цените и берегите отношения и помните, что залог гармоничной жизни — не ежесекундная радость, а совместный рост и поддержка.