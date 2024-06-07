Как эффективно управлять финансами: полезные лайфхаки

Разумные практики по управлению финансами могут значительно улучшить финансовое состояние. UAportal подготовил полезные советы для автоматизации сохранения и уменьшения ежедневных затрат.

Автоматизируйте свои сбережения

Автоматизация сбережений – это отличный способ постоянно откладывать деньги на будущее. Настройте автоматические переводы с текущего счета на счет сбережений – это помогает избежать соблазна потратить деньги до того, как они будут сэкономлены, и позволяет постепенно накапливать деньги.

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Сократите ежедневные расходы

Просмотрите ежемесячные счета, чтобы найти неиспользованные или ненужные услуги и отменить их. Вместо покупки дорогих блюд и напитков, подумайте о том, чтобы упаковать обед и сделать кофе дома. Такие небольшие изменения со временем могут привести к значительным сбережениям.

Используйте правило 72 часов для импульсивных покупок.

Использование правила 72 часов для несущественных покупок помогает контролировать импульсивные издержки. Каждый раз, когда хотите совершить импульсивную покупку, подождите 72 часа перед ее совершением, чтобы тщательно учесть необходимость и стоимость товара. Этот период ожидания часто приводит к тому, что желание совершить покупку исчезает и в конечном счете помогает избежать лишних затрат.

Напомним, мы уже писали, почему пенсии госслужащих могут быть значительно больше.

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