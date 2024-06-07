Як ефективно управляти фінансами: корисні лайфхаки

Розумні практики з управління фінансами можуть значно покращити фінансовий стан. UAportal підготував корисні поради для автоматизації збережень та зменшення щоденних витрат.

Автоматизуйте свої збереження

Автоматизація збережень – це чудовий спосіб постійно відкладати гроші на майбутнє. Налаштуйте автоматичні перекази з поточного рахунку на рахунок збережень – це допомагає уникнути спокуси витратити гроші до того, як вони будуть заощаджені, і дозволяє поступово накопичувати кошти.

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Скоротіть щоденні витрати

Перегляньте щомісячні рахунки, щоб знайти невикористані або непотрібні послуги та скасувати їх. Замість покупки дорогих страв та напоїв на виїзд, подумайте про те, щоб упакувати обід та зробити каву вдома. Такі невеликі зміни з часом можуть призвести до значних заощаджень.

Використовуйте правило 72 годин для імпульсивних покупок

Використання правила 72 годин для несуттєвих покупок допомагає контролювати імпульсивні витрати. Кожного разу, коли маєте бажання здійснити імпульсивну покупку, зачекайте 72 години перед її здійсненням, щоб ретельно зважити необхідність та вартість товару. Цей період очікування часто призводить до того, що бажання здійснити покупку зникає та в кінцевому підсумку допомагає уникнути зайвих витрат.

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