Как должны разъехаться водители на таком нетипичном перекрестке: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании преимущества движения при пересечении нетипичных перекрестков.

Как автомобили должны разъехаться на таком нетипичном перекрестке? Об этом рассказали pdr2024tests.

В задаче приведены три автомобиля – зеленый, красный и желтый, водители которых намерены пересечь перекресток. На нерегулируемом перекрестке вне населенного пункта установлен знак 2.3 "Главная дорога".

Таким образом, водитель зеленого автомобиля сразу имеет преимущество перед остальными участниками движения и проедет первым. Водитель желтого автомобиля должен уступить красный автомобиль.

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Пункт 16.13 ПДД предусматривает, что перед поворотом влево или разворотом водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся во встречном направлении прямо или вправо.

Итак, порядок проезда: зеленый, красный, желтый.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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