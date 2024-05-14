Как докупить стаж для пенсии онлайн: пошаговая инструкция

Как докупить трудовой стаж для пенсии онлайн

Увеличить свой будущий пенсионный стаж может теперь каждый украинец. Для этого государство ввело возможность добровольной уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Как пишет "Хвиля", правительственный портал проинформировал о простом инструменте на портале ПФУ, который позволяет оформить вместе стажа в несколько этапов.

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Как это работает?

Заключить договор:

Зайти на веб-портал ПФУ ([удалено недействительный URL]) и авторизироваться с помощью ЭЦП, Действие.Подпись или GOV.ID.

Перейти к разделу "Коммуникация по ПФУ" и выбрать "Договор на добровольное участие".

Указать данные лица, за которое уплачиваются взносы (ФИО, налоговый номер, паспортные данные, дата рождения).

Дайте согласие на обработку персональных данных и подтвердите информацию.

Подписать договор ЭЦП и уплатить взносы.

Уплатить взносы:

Минимальный ежемесячный взнос составляет 22% от минимальной зарплаты (с 1 апреля 2024 года – 1760 гривен).

Оплатить можно через Portmone или платежное поручение.

Суммы засчитываются в течение месяца, в котором поступили на счет ПФУ.

Проверить зачисление:

Войдите в личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

Перейдите к разделу "Состояние расчета пенсии".

Просмотрите информацию о зачисленных платежах и приобретенном страховом стаже.

Кто может купить страховой стаж?

Работающие за границей, желающие получать пенсию в Украине.

Лица предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для назначения пенсии.

Лица с низким официальным доходом, стремящиеся увеличить размер будущей пенсии.

Преимущества добровольной уплаты страховых взносов:

Увеличение будущей пенсии.

Возможность получить право на пенсию раньше.

Увеличение шансов на досрочный выход на пенсию по возрасту или инвалидности.

Важно!

Докупить можно только периоды страхового стажа, которые идут после 1 января 2004 года.

За один год можно купить не более 60 месяцев (5 лет) страхового стажа.

При расчете пенсии будет учитываться как приобретенный, так и заработанный страховой стаж.

Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.

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