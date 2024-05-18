Как держать ершик для унитаза в чистоте: полезные советы хозяек

Ершик для унитаза – это незаменимый помощник в поддержании чистоты туалета. Однако многие люди забывают о том, что сам ершик также нуждается в регулярной очистке. На нем накапливаются грязь, бактерии и микробы, которые снова переносятся на унитаз во время использования.

Один из блоггеров, публикующий советы по уборке на странице @home_reimagined в TikTok, поделился лайфхаком, как быстро и эффективно очистить ершик для унитаза. Об этом пишет The Mirror.

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Вот что он рекомендует:

Разделайте ерш дезинфектором. Распылите на него дезинфицирующее средство, чтобы уничтожить бактерии и микробы. Дайте ершике высохнуть. Не ставьте его на место после обработки. Разместите ручку ершика между унитазом и сиденьем, чтобы он завис в воздухе. Для лучшего результата, удерживайте ершик в чистоте. Убедитесь, что сам унитаз также чист, прежде чем ставить на него ершик после очистки. Меняйте ершик для унитаза каждые 6 месяцев. Это поможет предотвратить распространение бактерий и микробов.

Чистота туалета – это не только эстетика, но и залог вашего здоровья. Не пренебрегайте этим советом и регулярно очищайте ерш для унитаза, чтобы ваш туалет сиял чистотой!

Напомним, мы уже писали, с какой регулярностью нужно менять ершик для унитаза.