Як тримати йоршик для унітазу в чистоті: корисні поради господинь

Йоржик для унітазу – це незамінний помічник у підтримці чистоти туалету. Проте, багато людей забувають про те, що сам йоржик також потребує регулярного очищення. На ньому накопичуються бруд, бактерії та мікроби, які потім знову переносяться на унітаз під час використання.

Один із блогерів, який публікує поради з прибирання на сторінці @home_reimagined у TikTok, поділився лайфхаком, як швидко та ефективно очистити йоржик для унітазу. Про це пише The Mirror.

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Ось що він рекомендує:

Обробіть йоржик дезінфектором. Розпорошіть на нього дезінфікуючий засіб, щоб знищити бактерії та мікроби. Дайте йоржику висохнути. Не ставте його одразу на місце після обробки. Розмістіть ручку йоржика між унітазом та сидінням, щоб він зависнув у повітрі. Для кращого результату, утримуйте йоржик у чистоті. Переконайтеся, що сам унітаз також чистий, перш ніж ставити на нього йоржик після очищення. Змінюйте йоржик для унітазу кожні 6 місяців. Це допоможе запобігти поширенню бактерій та мікробів.

Чистота туалету – це не лише естетика, але й запорука вашого здоров'я. Не нехтуйте цією порадою та регулярно очищуйте йоржик для унітазу, щоб ваш туалет сяяв чистотою!

Нагадаємо, ми вже писали, з якою регулярністю треба міняти йоршик для унітазу