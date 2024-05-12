Как часто нужно менять полотенце, чтобы не испытывать проблем с кожей: дерматологи ответили

После ванны или душа мы привычно вешаем полотенце на крючок, чтобы оно просохло до следующего раза. Но знаете ли вы, как часто его нужно стирать?

Дерматологи предостерегают: использовать одно полотенце слишком долго опасно. На нем скапливаются бактерии, которые в теплой влажной среде активно размножаются. Это вредит не только гигиене, но и общему здоровью. Об этом пишет Обозреватель.

Как часто менять полотенца?

Общее правило: после 3-4 использований. Это поможет предотвратить накопление бактерий, неприятный запах, а также очистить полотенце от частиц кожи и жира.

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Факторы, влияющие на частоту стирки:

Запах: Если полотенце грязное или имеет неприятный запах, его срочно нужно постирать.

Если полотенце грязное или имеет неприятный запах, его срочно нужно постирать. Частота душа: При ежедневном принятии душа полотенце загрязняется меньше, и его можно стирать немного реже.

При ежедневном принятии душа полотенце загрязняется меньше, и его можно стирать немного реже. Потливость: Если вы много потеете из-за жары, спорта или работы, полотенце нужно стирать чаще, даже при ежедневном душе.

Если вы много потеете из-за жары, спорта или работы, полотенце нужно стирать чаще, даже при ежедневном душе. Материал: Вафельные полотенца сохнут быстрее, на них бактерии размножаются медленнее. Их можно стирать после 7-10 использований.

Вафельные полотенца сохнут быстрее, на них бактерии размножаются медленнее. Их можно стирать после 7-10 использований. Если вы живете с животными, курите дома, делаете ремонт или сталкиваетесь с другими загрязнениями, полотенца нужно стирать чаще.

Признаки того, что полотенце пора менять:

Он стал жестким и утратил способность хорошо поглощать влагу.

Появились пятна, которые невозможно вывести стиркой.

Полотенце имеет неприятный запах, даже после стирки.

Напомним, мы уже писали, как правильно складывать и хранить полотенца.

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